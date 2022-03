Öffentlicher Olympia-Empfang am Samstag um 15 Uhr im Kurpark Winterberg

Bevölkerung ist herzlich eingeladen

Es war nicht so einfach für die Organisatoren von Stadt und BSC Winterberg, ein angemessenes Programm zum Empfang für die erfolgreichen Olympioniken von Peking zu entwickeln. Das Programm am Samstagnachmittag ab 15 im neu gestalteten Kurpark hat die Kriegsereignisse in der Ukraine nicht ausgeblendet. So wird der Musikverein Züschen zum Abschluss des öffentlichen Empfangs neben der deutschen – zu Ehren der Olympiateilnehmer – auch die ukrainische Nationalhymne zu Ehren und aus Solidarität mit dem ukrainischen Volk spielen. Dazu wird symbolisch eine weiße Friedenstaube an blau-gelben Luftballons in den Himmel steigen.

Die Kinder des Edith-Stein-Kindergartens werden selbst gebastelte Medaillen übergeben und der Musikverein Züschen wird den Olympiaempfang musikalisch begleiten. Verzichtet wird auf den Auftritt der Böllerschützen Hesborn und auch die ursprünglich geplante Olympiaparty in der Stadthalle Oversum wird nicht stattfinden.

Umso mehr freuen sich die Organisatoren um Bürgermeister Michael Beckmann, Rabea Kappen und Winfried Borgmann von der Stadt und der WTW sowie um Werner Adam und Michael Wenzl vom BSC Winterberg, dass sich hochrangige Gäste angesagt haben. Besonders erfreut ist man, dass der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Thomas Weikert, zu Gast sein wird. Er wird zusammen mit dem Präsidenten des Landessportbunds NRW Stefan Klett, mit dem Vorsitzenden der Sportstiftung NRW Dr. Ingo Wolf, dem Präsidenten des Bob- und Schlittenverbands für Deutschland Andreas Trautvetter und dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverbands Winfried Stork die Grüße und Glückwünsche an die Olympioniken überbringen.

Moderator Paul Senke, der durch das Programm führt, wird aber nicht nur die sportliche Prominenz, sondern besonders die erfolgreichen Olympioniken interviewen und nach ihren Eindrücken befragen. Noch nie gab es für Winterberg und das Sauerland so erfolgreiche Winterspiele wie jetzt in Peking: Zwei Goldmedaillen durch Hannah Neise im Skeleton und Laura Nolte/Deborah Levi im Zweierbob, eine Silbermedaille durch Christopher Weber im Viererbob und eine Bronzemedaille durch Matthias Sommer im Zweierbob (alle BSC Winterberg) gilt es zu würdigen und zu feiern. Hinzu kommen noch zwei vierte Plätze und zwei achte Plätze durch Jacqueline Lölling (RSG Hochsauerland) und Alexander Gassner (BSC Winterberg).

Befragt nach ihren Peking-Eindrücken werden auch Chef-Bundestrainer Bob René Spies, Skeleton-Techniktrainer Wolfram Schweizer und Mannschaftsarzt Dr. Martin Nieswand.

An Gästen aus der Politik haben sich angesagt Landrat Dr. Karl Schneider, die heimischen Bundestagsabgeordneten Friedrich Merz und Carl-Julius Cronenberg, Landtagsabgeordneter Matthias Kerkhoff und die Bürgermeister aus der Nachbarschaft. Die Staatskanzlei aus Düsseldorf und die Bezirksregierung aus Arnsberg wird ebenso vertreten sein.

Die Olympioniken freuen sich, wenn am Samstagnachmittag viele Einwohner und Gäste aus Winterberg und dem Sauerland den Weg in den Kurpark Winterberg finden und dem Empfang einen würdigen Rahmen geben.