Öffentliche Themenführung: „Zeitreise in die königlich preußische Zeit“  

Auf „Zeitreise in die königlich preußische Zeit“ können Sie sich am Freitag, den 26. Juni um 18 Uhr begeben. Im 19. Jahrhundert verwandelte sich nämlich das verträumte Arnsberg vom kleinen Städtchen zum Sitz der Bezirksregierung der preußischen Provinz Westfalen. Doch die Ankunft der preußischen Beamten und ihrer Familien erhöhte nicht nur die Bevölkerungszahlen, sondern veränderte auch das Stadtbild Arnsbergs nachhaltig.

Großflächig wurde damals umstrukturiert und aus dem beschaulichen Ort mit den kleinen Fachwerkhäusern eine Stadt nach preußischem Vorbild gemacht. Aber nicht nur das Stadtbild wandelte sich. Die bisher erzkatholischen Arnsberger mussten sich nun mit protestantischen Berliner Beamten anfreunden, die auch noch eine ganz andere Qualität des städtischen Lebens gewohnt waren. Wie sich die Arnsberger mit den Preußen in den nächsten 200 Jahren arrangierten, erfahren Sie auf dieser spannenden Führung in der kleinen Berliner Stadt, Arnsbergs klassizistischem Viertel.

Quelle: Dorothe Domke

Treffpunkt: Neumarkt / Ecke Steinweg um 18:00 Uhr

Preis: Erwachsene 6,00 €/ Kinder bis 14 Jahre 4,00 €

Um eine Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.