Öffentliche Stadtführungen vom 30. Oktober bis 1. November 2026 in Arnsberg

Freitag, 30.10.2026 – 18 Uhr – Kinderführung: „Kloster, Bier und Schinkel“



Am Freitag, den 30. Oktober um 18.00 Uhr bietet der Verkehrsverein Arnsberg die

Erlebnisführung „Kloster, Bier und Schinkel“ an. Dieser Rundgang dreht sich ganz um die Arnsberger Geschichte, vom Leben im Kloster Wedinghausen, bis hin zu dem Einzug der preußischen Baukultur. Treffpunkt ist am Hirschberger Tor, dort im ehemaligen Kloster erfahren die Teilnehmer viel über den Alltag der Mönche. Dieser bestand nicht nur aus „ora et labora“, dies bezeugen auch Sommerhaus und Kegelbahn. Ein guter Schluck Kräutermedizin aus der Apotheke der Mönche stärkt die Gäste für die weitere Führung. Denn das zu dieser Zeit recht luxuriöse Leben der Mönche wurde durch die preußischen Beamten noch bei weitem übertroffen, die wenige Jahre nach der Auflösung des Klosters nach Arnsberg kamen. Unter der Aufsicht des Oberbaudirektors Karl Friedrich Schinkel wurde ein ganz neues Viertel für die Beamten gebaut. Wohnhäuser, Amtsgebäude, Gartenpavillons und einiges mehr prägen noch heute das klassizistische Bild der Arnsberger Innenstadt und verströmen einen Hauch von Berliner Flair. Diese Stadtführung wirft einen interessanten Blick auf das Leben der Arnsberger Bürger durch die Epochen und verspricht einen Freitagabend in ein faszinierendes Erlebnis zu verwandeln. Zum Abschluss wird noch auf ein kühles Getränk in ein Lokal eingekehrt, in dessen Räumen es sich früher schon die preußischen Beamten haben gut gehen lassen.



Datum: Freitag, 30.10.2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Treffpunkt: Klosterstraße / Hirschberger Tor

Preis: 13,00 € inkl. Chorherrentropfen und Bier

Anmeldung: erforderlich

Samstag, 31. Oktober 2026 / 18.00 Uhr: Halloween-Special – Spannende Stadtführung für Kinder (8-11 Jahre): „Schattenwelten“

In der Führung „Schattenwelten“ am Samstag, 31. Oktober 2026 um 18 Uhr schickt der Verkehrsverein Arnsberg Kinder ab 8 Jahren auf eine Entdeckungsreise in die Welt der Sagen und Legenden von Arnsberg. Beginnend ab Alter Markt/Maximilianbrunnen und mit Taschenlampen ausgerüstet, schleicht man auf leisen, manchmal aber auch auf lauten Sohlen, durch die engen Altstadtgassen und erfährt so manch Erstaunliches aus einer lang vergangenen Zeit. Die Führung ist ein schönes Erlebnis für Kinder und verspricht viel Spaß und Spannung auf den Spuren der Arnsberger Geschichte. Die Kinder dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson an der Führung teilnehmen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.



Datum: Samstag, 31.10.2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Treffpunkt: Alter Markt / Maximilianbrunnen

Preis: 6,00 € p.P.

Anmeldung: Erforderlich

Bitte Taschenlampen mitbringen!

Quelle: Julian Stratenschulte

Samstag, 31. Oktober 2026 / 19.00 Uhr: Halloween-Special – Führung für Erwachsene „Grusel, Schauer, Geisterstunde“ mit Dunkeltrunk und Teufelshappen



Passend zu Halloween wird Stadtführer Fred Risse am Samstag, den 31. Oktober Gruseliges aus Stadt- und Klostergeschichte offenbaren und Geheimnisse aus neun Jahrhunderten lüften. Wer möchte, kann zu dieser Führung gerne im Halloween- Kostüm erscheinen. Gestartet wird um 19.00 Uhr an der Propsteikirche und am Ende der Führung erwartet die Gäste zur Nervenberuhigung ein stärkender Trunk und ein teuflischer Happen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.



Datum: Samstag, 31.10.2026

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Treffpunkt: Klosterstraße / Propsteikirche

Preis: 20,00 € p.P. inkl. Dunkeltrunk und Teufelshappen

Anmeldung: Erforderlich

Sonntag, 01. November 2026 / 18.00 Uhr: Halloween-Special: Führung für Erwachsene „Das Tor zur Anderswelt“



Um traditionelle Bräuche zwischen Halloween und Allerheiligen geht es in der Führung

„Das Tor zur Anderswelt“ am Sonntag, 1. November 2026 um 18.00 Uhr. Der Gruselfaktor lässt bei dieser Führung nicht allzu lange auf sich warten, da das Tor zur Anderswelt abseits der normalen Wege zu suchen ist. Auf dem Weg in Richtung Eichholzfriedhof lernen Sie mit der Stadtführerin die Ursprünge von „trick or treat“ kennen und erfahren, wer oder was in der Anderswelt lauert. Eine Voranmeldung ist erforderlich.



Datum: Sonntag, 01.11.2026

Uhrzeit: 18.00 Uhr

Treffpunkt: Klosterstraße / Hirschberger Tor

Preis: 6,00 € p.P.

Anmeldung: Erforderlich