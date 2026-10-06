Öffentliche Stadtführungen in Arnsberg

Stadtführung: „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“

Wer Arnsberg schon zu kennen glaubt, der sollte am Freitag, den 16. Oktober um 18 Uhr Stadtführer Gerd Herzog in die Welt des mythischen Arnsbergs begleiten. Denn hier wird Stadtgeschichte auf ganz andere Art und Weise erzählt. Auf diesem unterhaltsamen Stadtrundgang hören Sie beispielsweise die Sage der schwarzen Hand von Wedinghausen, erfahren von der Geschichte des Blauen Steins oder die Legende der ledernen Brücke. In Arnsbergs mythischer Vergangenheit schlichen die ein oder anderen Geistergestalten durch die Stadt und wer weiß, vielleicht begegnen Sie ja sogar einer davon. Die Tour „Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden“ startet am Hirschberger Tor.

Führung: Arnsberger Sagen, Mythen und Legenden Datum: Freitag, 16.10.2026 Uhrzeit: 18.00 Uhr Treffpunkt: Klosterstraße / Hirschberger Tor Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: wünschenswert

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.

Stadtführung: „Jüdisches Leben in Neheim“

Eine besondere Stadtführung über „Jüdisches Leben in Neheim“ gibt Stadtführerin Monika Nückel am Samstag, den 17. Oktober um 14 Uhr.

Denn bereits seit dem Dreißigjährigen Krieg lebten jüdische Familien in Neheim. Waren es zunächst nur einige wenige Familien, so wuchs ihre Zahl durch die Industrialisierung stetig. Als Kaufleute und Händler leisteten sie einen wertvollen Beitrag zur kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung Neheims.

Im heutigen Stadtbild erinnern die Synagoge, der jüdische Friedhof sowie Stolpersteine vor den Wohnhäusern an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Stadt.

Entdecken sie bei dieser Stadtführung die Spuren jüdischer Familien aus Neheim.

Quelle: Wolfgang Detemple

Führung: Jüdisches Leben in Neheim Datum: Samstag, 17.10.2026 Uhrzeit: 14.00 Uhr Treffpunkt: Alte Synagoge / Mendener Str. 35 Preis: Erwachsene 6,00 € / Kinder bis 14 Jahren 4,00 € Anmeldung: Nicht erforderlich

Informationen gibt es beim Verkehrsverein Arnsberg e.V. unter Tel. 02931-4055.