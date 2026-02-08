Oedingen – zwischen Geschichte, Gemeinschaft und Zukunft

Ein Dorf mit 1.025 Jahren bewegter Vergangenheit und lebendiger Gegenwart

Ein besonderes Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende – und Oedingen blickt stolz auf über ein Jahrtausend bewegter Geschichte zurück. 1.025 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung feierte das Dorf 2025 unter dem Motto „Oedingen gestern – heute – morgen“ seine außergewöhnliche Entwicklung – von den Wurzeln im Mittelalter bis hin zu einem modernen, zukunftsorientierten Ort mit starkem Gemeinschaftsgefühl.



Wer Oedingen verstehen will, muss die Geschichte kennen. Und die ist reich, facettenreich – und an manchen Stellen einzigartig. In einer Urkunde vom 18. Mai des Jahres 1000 von Kaiser Otto III. wird Oedingen erstmals erwähnt. Reste des in der Urkunde unter seinen Schutz gestellten Damenstiftes schlummern noch im Boden des Kapellenberges und erinnern an diese frühe Epoche.

Viele Jahrhunderte später, im Jahr 1962, begann ein weiteres prägendes Kapitel: Die Bundeswehr errichtete hier eine Kaserne – strategisch gewählt, weil Oedingen im NATO-Gürtel zwischen Norwegen und der Türkei lag. Mehr als 500 Soldaten waren zeitweise hier stationiert. Die Anlage beherbergte deutsche und amerikanische Soldaten, die zunächst mit Nike-Ajax-, dann mit Nike Herkules-Raketen und bis zur Schließung im Jahr 2002 mit dem Patriot-System den deutschen Luftraum schützten. Dies war eine der zentralen Luftabwehrkomponenten des Kalten Krieges – ein Stück Zeitgeschichte, das bis heute von der historischen Bedeutung des Standorts zeugt.

„Die Bundeswehr hat Oedingen geprägt – 40 Jahre lang boomte das Dorf“, erinnert sich Marcus Arens, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Oedingen e. V. Nach der Schließung der Kaserne im Jahr 2002 wurde das Gelände in ein modernes Industriegebiet umgewandelt – ein sichtbares Beispiel dafür, wie Oedingen Wandel als Chance begreift und Tradition mit Fortschritt verbindet.

Marcus Arens, Vorsitzender der ARGE

Wo Gemeinschaft mehr ist als ein Wort

Heute leben in Oedingen über 1.000 Einwohner, eingebettet in die malerische Landschaft des Kreises Olpe. Das Dorf ist lebendig, engagiert und stolz auf sein gelebtes Ehrenamt. 16 Vereine sorgen dafür, dass Gemeinschaft hier mehr ist als ein Wort: Ob Sportverein, Feuerwehr, Schützenbruderschaft, Tennisclub, Wander- und Karnevalsverein, Chor oder Jugendgruppen – in Oedingen bewegt sich was. Das Miteinander funktioniert, weil viele anpacken, Ideen einbringen und Traditionen mit Herz pflegen.

Ein besonderes Symbol dieses Gemeinschaftsgeistes ist der Oene-Bote – das liebevoll gestaltete Dorfmagazin, das viermal im Jahr erscheint. Abgeleitet vom kleinen Dorfbach, der Oene, erzählt es, was im Dorf läuft: von Vereinsaktivitäten über Feste bis hin zu Portraits engagierter Menschen. So bleibt Oedingen nicht nur informiert, sondern verbunden.



Der kleine Dorfpark mit Teich

Auch landschaftlich setzt das Dorf auf Begegnung: Auf Fabris Wiese, einer ca. 2,5 Hektar großen „bespielbaren Landschaft“ mitten im Ort, treffen sich Generationen. Der kleine Dorfpark mit Teich, Sitzgelegenheiten und Grünflächen ist Freizeitort, Naturerlebnis und sozialer Treffpunkt zugleich – ein Stück Lebensqualität, das zeigt, wie umsichtig in Oedingen gedacht und gestaltet wird.

Oliver Breiting, Ortsheimatpfleger und Chronist

Marcus Arens (61), Vorsitzender der ARGE und Oliver Breiting (54), Ortsheimatpfleger und leidenschaftlicher Chronist, beide gebürtige Oedinger, sorgen dafür, dass die Geschichte des Ortes lebendig bleibt. Gemeinsam mit vielen engagierten Oedingern haben sie das ZeitFenster geschaffen – ein Ort der Begegnung, des Lernens und Bewahrens. Hier lagern historische Dokumente, Fundstücke und Erinnerungen – hier schlägt das Herz des kollektiven Gedächtnisses des Dorfes.

Oedingen ist ein Ort mit klarer Identität, gewachsenen Strukturen und offener Zukunft. Ein Dorf, das stolz auf seine Vergangenheit ist, aber noch stolzer auf das, was vor ihm liegt. Ein Ort mit Geschichte und Geschichten, die garantiert weitergeschrieben werden.