Objekt des Monats November: Ein Stück Urmeer mitten im Besucherbergwerk Ramsbeck

Ein außergewöhnliches Fundstück aus dem Sauerländer Besucherbergwerk Ramsbeck macht diese längst vergangene Zeit nun wieder sichtbar: Als „Objekt des Monats November“ präsentiert das Museum einen versteinerten Wellenrippel – ein Stück uralten Meeresbodens, das direkt aus dem Ramsbecker Bergwerk stammt. Bis zum Ende des Monats können Gäste das Exponat im Museum aus nächster Nähe betrachten.

Das markante Wellenmuster auf der Gesteinsoberfläche erzählt von den natürlichen Prozessen, die der Entstehung der heimischen Bodenschätze lange vorausgingen. Im flachen Wasser des devonischen Urmeeres – also vor rund 390 Millionen Jahren – bewegten die Wellen den Sand am Meeresboden hin und her. Dabei entstanden gleichmäßige, symmetrische Wellenkämme, sogenannte Rippelmarken. Weitere Sand- und Schlammablagerungen überdeckten diese Strukturen im Laufe der Zeit und konservierten sie dauerhaft.

Rund 90 Millionen Jahre später wurde die Region durch gewaltige Kräfte im Erdinneren grundlegend verändert. Bei der Kollision von Erdplatten vor etwa 300 Millionen Jahren wurden die Gesteinsschichten tief in den Untergrund gedrückt, gefaltet und unter Hitze und Druck zu festem Sandstein verfestigt. Das Rheinische Schiefergebirge, zu dem auch weite Teile des Sauerlands gehören, entstand.

Im Zuge dieser Gebirgsbildung stiegen heiße, mineralreiche Lösungen aus der Tiefe auf und drangen in Risse und Spalten des Gesteins ein. Dabei bildeten sich die Blei- und Zinkerzlagerstätten, die Millionen Jahre später die Grundlage für den Erzbergbau in Ramsbeck schufen. Damit schlägt der versteinerte Wellenrippel eine faszinierende Brücke zwischen der Millionen Jahre zurückliegenden Entstehung der Gesteine und der Bergbaugeschichte, die im Besucherbergwerk bis heute erlebbar ist.

Erdgeschichte entdecken, Bergbaugeschichte verstehen

Mit der Reihe „Objekt des Monats“ macht das Sauerländer Besucherbergwerk regelmäßig besondere Exponate seiner Museumssammlung sichtbar. Die ausgewählten Stücke erzählen Geschichten, die weit über den eigentlichen Erzbergbau hinausreichen, und verdeutlichen die geologischen Zusammenhänge, die Ramsbeck zu einem bedeutenden Bergbaustandort gemacht haben. Der versteinerte Wellenrippel zeigt eindrucksvoll: Die Geschichte des Ramsbecker Bergbaus begann lange bevor der erste Bergmann seine Arbeit unter Tage aufnahm.