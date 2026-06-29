Objekt des Monats Juli im Sauerländer Besucherbergwerk: Früher Lebensretter unter Tage

Unter Tage konnte ein tragbarer Kohlenmonoxid-Anzeiger Leben retten. Das Gerät diente dem Nachweis von Kohlenmonoxid (CO). Das ist ein hochgiftiges Gas, das weder sichtbar noch durch Geruch oder Geschmack wahrnehmbar ist. Im Erzbergwerk Ramsbeck bestand insbesondere bei Grubenbränden die Gefahr einer CO-Belastung, etwa infolge von Kurzschlüssen an elektrischen Anlagen oder überhitzten Maschinenteilen.

Die Funktionsweise des Instruments war vergleichsweise einfach: Mithilfe einer Handpumpe wurde Grubenluft angesaugt und durch ein Prüfröhrchen geleitet. Enthielt die Luft kein Kohlenmonoxid, blieb die Chemikalie darin unverändert. Eine Verfärbung hingegen zeigte eine gefährliche Belastung der Atemluft an.

Da schriftliche Unterlagen zu diesem Objekt nicht erhalten sind, lässt sich sein konkreter Einsatz im Erzbergwerk Ramsbeck heute nicht mehr eindeutig nachweisen. Vieles spricht jedoch dafür, dass der CO-Anzeiger zur Ausrüstung der werkseigenen Grubenwehr gehörte. Als eines der frühen Geräte seiner Art dokumentiert er die Bemühungen um mehr Arbeitssicherheit im Bergbau – lange bevor elektronische Messsysteme zum Standard wurden.

Versteckte Schätze der Sammlung Mit der Reihe „Objekt des Monats“ rückt das Museum des Sauerländer Besucherbergwerks regelmäßig ausgewählte Exponate in den Mittelpunkt und beleuchtet deren Geschichte im Zusammenhang mit dem Ramsbecker Erzbergbau. Besucherinnen und Besucher erhalten so immer wieder neue Einblicke in die vielfältigen und oft verborgenen Schätze der musealen Sammlung.