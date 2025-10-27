Lage und Einbindung



Oberkirchen ist seit der kommunalen Neugründung vor 50 Jahren ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg und liegt ca. acht Kilometer östlich der Kernstadt Schmallenberg. Der Ort, mit seinen aktuell rund 790 Einwohnern (Stand 31.12.2024), liegt auf 430 bis 480 Metern Höhe im oberen Tal der Lenne und am Fuße des Rothaargebirges und des Wilzenberges. Umliegende Nachbarorte sind Winkhausen, Almert, Vorwald und Inderlenne.



Geschichte



Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1275. Die damaligen Höfe der Umgebung standen vorher schon unter der Herrschaft des Adelsgeschlechts von Grafschaft und wurden nach der Gründung des Klosters Grafschaft Lehnshöfe. Später übernahm das Geschlecht Fürstenberg die Vogtei über die Ortschaft.



Oberkirchen war im Mittelalter Standort eines Patrimonalgerichts mit Hinrichtungsrecht. Zwischen 1595 und 1685 fanden dort Hexenprozesse mit mindestens 75 Hinrichtungen statt. Die Pütte (Richtstätte), der Kerker und einer der Galgenbäume existieren noch heute und zeugen von einem dunklen Kapitel der Geschichte.



Die katholische St.-Gertrudis-Kirche wurde zwischen 1663 und 1666 im Frühbarock errichtet. Das unter Denkmalschutz stehende Pfarrhaus, das älteste Fachwerkhaus im Ort, stammt aus dem Jahr 1711.



Kultur



Der historische Ortskern besteht aus zahlreichen Sauerland-typischen Fachwerkhäusern rund um die Kirche. Sehenswerte Anlaufpunkte rund um Oberkirchen sind der Hexentanzplatz, die Galgenstätte, der Kerker und die Pütte, an deren Standort eine neu errichtete Aussichtsplattform einen großartigen Überblick über Oberkirchen ermöglicht.



Weitere sehenswerte Bauten sind die Lennemühle aus den Jahren 1807 bis 1826 und die „Schwarze Fabrik“ (Holzkohlenfabrik von 1878), die seit 1974 als Kunstschmiede genutzt wird und bei dem ein Café und ein Ausstellungsgelände errichtet wurde.



Bedeutendstes Brauchtumsfest ist das Schützenfest der Schützengesellschaft 1827 e.V. Oberkirchen, das traditionell am ersten Augustwochenende ausgetragen wird. Mit über 900 Mitgliedern der größte Verein im Ort, begeistern die Schützen mit ihren beeindruckenden Festzügen, dem Parademarsch auf dem Schulhof und ausgelassener Stimmung in und um die Schützenhalle unzählige Besucher aus nah und fern.



Neben der Schützengesellschaft sind insbesondere die Vereine und unzählige Stammtische wesentlicher Bestandteil der dörflichen Gemeinschaft. Sportlich bietet Oberkirchen Angebote im Bereich Fußball (SC Lennetal e.V.), Reiten (Reiterverein Oberkirchen e.V.), Tennis (Tennisclub Oberkirchen e.V.), Turnen (Kinder- und Frauenturnen) und Wandern (SGV-Abteilung). Für Musikbegeisterte sind das Tambourcorps Oberkirchen 1904 e.V., das Blasorchester Nordenau/Oberkirchen e.V., die Jagdhornbläser Oberkirchen und mehrere Musikkapellen rege Anlaufpunkte.



Der Dorfverein Oberkirchen e.V., gegründet im Jahr 2011, kümmert sich um die übergeordneten Belange des Dorfes und koordiniert Arbeitseinsätze (Aktion Saubere Landschaft) und Veranstaltungen (Püttenfeste).



Die gute Dorfgemeinschaft zeigt sich auch in einem aus Eigeninitiative der Oberkirchner gestarteten Projekt im Mittelpunkt des Ortes. Dort wurde die „Schwenk-Bar“ eröffnet, die 14-tägig öffnet und Anlaufpunk für Jung und Alt ist. Der Name erinnert an Pastor Schwenke, der über viele Jahrzehnte in Oberkirchen tätig und bei allen sehr beliebt war.



Darüber hinaus profitiert Oberkirchen von einer aktiven, freiwilligen Feuerwehr mit eigenem Gerätehaus und entsprechenden Fahrzeugen.



Neben dem katholischen Kindergarten bietet der Ort noch eine Grundschulde, in der die Kinder aus Oberkirchen und den umliegenden Ortschaften unterrichtet werden.



1967 gewann Oberkirchen den Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ und erhielt die Auszeichnung „Bundesgolddorf“.



Wirtschaft



Traditionelle Wirtschaftszweige in Oberkirchen sind die Land- und Forstwirtschaft, das Handwerk und der Tourismus.



Der Fremdenverkehr spielt eine wichtige Rolle. Die unmittelbare Nähe zum bekannten Wanderweg „Rothaarsteig“, aber auch viele weitere, interessante und landschaftlich ansprechende Routen rund um das Dorf ziehen vor allem naturverbundene Wanderer und Fahrradfahrer an.



Das weit über das Sauerland hinaus bekannte 4-Sterne-Landhotel Gasthof Schütte liegt mitten im Ortskern von Oberkirchen und bietet Erholung, Wellness und eine ausgezeichnete Gourmet-Küche. Zahlreiche weitere Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in und um Oberkirchen ermöglichen den Gästen individuellen, naturnahen Urlaub für alle möglichen Zielgruppen.



Der Ort Oberkirchen überzeugt seine Bewohner und Gäste als lebens- und liebenswertes Dorf, eingebettet in einer intakten Natur und gepflegten Landschaft. Die gute Lage zwischen den Mittelzentren Schmallenberg und Winterberg bietet ein vielfältiges Angebot aus Freizeit, Sport und Kultur.