Oberkirchen hat jetzt Dorfbalkon

19. Juni 2022: Ein Segen für’s Dorf in doppelter Hinsicht: Das Golddorf Oberkirchen hat jetzt drei neue Attraktionen und Pastor Ulrich Stipp hat sie zur feierlichen Eröffnung am Sonntag Nachmittag gesegnet. Neben der historischen und unter Denkmalschutz stehenden Gerichtsstätte – die Pütte genannt – entstand am nördlichen Ende des Langen Hagen oberhalb von Oberkirchen eine große, helle und moderne Schutzhütte für Wanderer. Vor der Schutzhütte schiebt sich der Dorfbalkon als neuer Aussichtspunkt über den steilen Abhang hinaus. Damit wird auf lange Sicht ein guter Blick genau von Westen aufs Dorf gegeben. Der wird auch gebraucht, denn die dritte neue Attraktion des Dorfes ist ein Themenwanderweg. Der ermöglicht an zahlreichen Stellen besonders attraktive Fotos vom Dorf Oberkirchen zu machen. Der Dorfbalkon ist dabei einer der wichtigsten Fotopunkte an der neuen Fotoroute Oberkirchen mit dem Thema „Dorf im Fokus“.

Quelle: bücker Ein besonderer Ort: der unter Denkmalschutz stehende Platz „Die Pütte

Nur Fliegen ist schöner

Oberkirchens Pastor Ulrich Stipp segnete alle drei neuen Attraktionen: „Hier kann ich mal eine Bibellesung nutzen, deren Text eigentlich für die Segnung von Flugzeugen vorgesehen ist,“ freute er sich. Schließlich sei der luftige Dorfbalkon fast so hoch über dem Dorf wie ein Flugzeug. Durch die Eröffnung führte der Vorsitzende der Oberkrichener Dorfvereins, Ulrich Cater. Sein ganz besonderer Dank galt vor allem dem harten Kern der Vereinssenioren, die in absolut zuverlässiger und emsiger Weise die Arbeit zur Umsetzung der kreativen Ideen zur Dorfverbesserung auf sich genommen haben. Diese zahlreichen, produktiven Ideen und Vorschläge lobte auch Schmallenbergs ehemaliger Bürgermeister Bernhard Halbe. In seiner neuen Eigenschaft als ehrenamtlicher Vorsitzender des Leader-Aktionsgruppe 4 mitten im Sauerland freute er sich besonders darüber, wie die Oberkirchener Vereine mit Ideenreichtum, Engagement und Tatkraft die zur Verfügung gestellten Leader-Fördermittel in eine echte Aufwertung für die Wanderinfrastruktur des Dorfes verwandelt haben. 65 % der Kosten der Bauarbeiten auf dem neuen Plateau neben der Pütte wurden aus Leader-Mitteln finanziert.

Mit Tipps von Klaus-Peter Kappest und einem stabilen Fixierpunkt wird das Foto gelingen.

Neue Fotoroute

Für die Auswahl der Fotopunkte an der Fotoroute Oberkirchen und für die inhaltliche Gestaltung der Fototipps ist der in Oberkirchen ansässige Fotograf Klaus-Peter Kappest verantwortlich. In seiner emotionalen Ansprache dankte er dem Dorfverein, dem SGV und dem Verkehrsverein Oberkirchen für den großen Einsatz, ohne den die zahlreichen Ideen auf dem knapp 12 km Wanderweg rund ums Dorf nicht umgesetzt worden wären. In einem starken Plädoyer sprach sich Klaus-Peter Kappest für die weitere Gestaltung der Schmallenberger Dörfer aus: „Die vielleicht größte Stärke unserer Region sind die Dörfer, die die Einheimischen für sich selbst schön gestalten. Anders als in vielen anderen Urlaubsgebieten haben wir hier keine Tourimus-Kulissen, hintern denen es aussieht wie ‚bei Hempels unterm Sofa‘. Unsere Dörfer sind schön, weil die Menschen selbst in genau solchen Dörfern leben wollen. Genau deshalb eignen sie sich so besonders gut als Fotomotive.“ Der auch regelmäßig für das WOLL-Magazin arbeitende Fotograf schloß mit einer Liebeserklärung an seine Wahlheimat ab: „Es gibt keinen bessern Platz, um dort gut und gerne zu leben, als Oberkirchen.“ Ob das stimmt, können die Wanderer nun auf der neuen Fotoroute überprüfen, vom Dorfbalkon auf Oberkirchen hinunterschauen und es sich bei Bedarf bei schlechtem Wetter in der Schutzhütte auf der Pütte gemütlich machen.