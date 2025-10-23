Oberhenneborn – Golddorf im Schmallenberger Norden

Oberhenneborn, rund fünf Kilometer nördlich von Bad Fredeburg gelegen, zählt rund 400 Einwohner. Es präsentiert sich als stark landwirtschaftlich geprägter Ort mit lebendiger Dorfgemeinschaft, eingebettet in wiesenbedeckte Hügel.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Oberhenneborn 1362. Die Ursprünge des Dorfes liegen jedoch deutlich weiter zurück.1876 erlebte Oberhenneborn einen verheerenden Brand, bei dem Kirche, Schule und 17 Wohnhäuser zerstört wurden. Die meisten Häuser wurden im selben Jahr wieder aufgebaut. 1985 wurde das Dorf mit der Bundesgoldmedaille im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ gewürdigt.

Geografie und Landschaft



Die Ortsmitte von Oberhenneborn liegt auf einer Höhe von 426 Metern ü. NN, der höchste Punkt, der Hömberg, misst 661 Meter ü. NN. Durch das Dorf fließt die Henne, die in den nahegelegenen Hennesee mündet. Der Gewässername „Henne“ ist vom althochdeutschen „hano“ = „singen,klingen“ abgeleitet. Die zweite Silbe des Dorfnamens „born“ kommt von dem Wort Brunnen/Quelle. Zahlreiche Wanderwege, etwa die „Golddorf-Route“ mit integriertem Bienen-Lehrpfad, eröffnen Ausblicke auf heimische Fachwerkhäuser und sanfte Hügel.



Kirchliches und Gemeinschaft



Kirchliche Grundlagen wurden in Oberhenneborn im Frühmittelalter gelegt. Am Kirchengebäude wurden Merkzeichen gefunden, die den Bau einer Kapelle in der Zeit um 913 datierten. Kirchlich gehörte das Dorf früher zur Pfarrei Kirchrarbach. Die heutige Kirche ist der Hl. Agatha geweiht. Im Jahr 1921 wurde die Pfarrvikarie St. Agatha Oberhenneborn errichtet und damit eine eigenständige Kirchengemeinde. Das Dorf zeichnet sich durch ein reges Vereins- und Gemeinschaftsleben aus. In der alten Dorfschule finden regelmäßig Veranstaltungen für Jung und Alt statt.

Infrastruktur und Freizeit



Ein Kindergarten sorgt für eine familienfreundliche Betreuung, ein Spielplatz neben der Schützenhalle fördert Begegnungen junger Familien. Zwischen Ober- und Niederhenneborn gelegen, wird der Sportplatz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen regelmäßig für Fußballspiele und andere Sportarten genutzt. Oberhenneborn ist umgeben von zahlreichen Wanderwegen, die herrliche Aussichten auf den Ort und die Umgebung bereithalten. Das Eulennest, eine rustikale Blockhütte auf dem Weg Richtung Oberrarbach, lädt Wanderer zum Verweilen ein.

Vereinsleben und Feste

Die Oberhenneborner feiern mit vielen Gästen jährlich zu Pfingsten ihr Schützenfest. Im Jahr 2024 konnte die St. Johannes Schützenbruderschaft ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum feiern. Jedes Jahr findet zu Fronleichnam eine große Prozession statt, die an vier Stationen Halt macht. Bei jeder Station legen die Bewohner des Dorfes prachtvolle Teppiche aus frischen Blüten und Tannengrün. Zahlreiche Vereine – von der Dorfjugend bis zur Feuerwehr – sowie die Dorfgemeinschaftsinitiative WIO e.V. garantieren ein aktives Miteinander.



Oberhenneborn ist ein lebenswertes Fleckchen Erde, da es über ein lebendiges Miteinander und eine idyllische Landschaft verfügt. Als „Golddorf“ und lebendige Dorfgemeinschaft bietet es Besuchern und Bewohnern gleichermaßen Erholung, Kultur und echte Heimatqualität.