Oberes Sorpetal

Gemeinsam stark

Einwohnerzahl: Rehsiepen 118, Obersorpe 51, Mittelsorpe 34, Rellmecke 8

Höhenlage von ca. 490 bis ca. 560 m NN.

Das romantische Sorpetal zählt zu den schönsten Tälern des Sauerlandes. Die unterhalb vom „Großen Bildchen“ entspringende Sorpe durchteilt das schmale Gebirgstal und fließt bei Winkhausen in die Lenne. Im früher sehr landwirtschaftlich geprägten Tal hat sich die Zahl der Bauern stark reduziert. Viele Ackerflächen wichen im Laufe der Jahre einem einheitlichen Grün der Wiesen und Weiden. Als zusätzliche Einnahmequelle wurden vielfach auch

Weihnachtsbaumkulturen angelegt. Die Wälder im oberen Sorpetal haben sich durch Stürme und Borkenkäferbefall stark verändert, bieten dafür aber neue und vorher nie dagewesene Aussichtsmöglichkeiten.

Die Zahl der Tourismusbetriebe hat sich in den letzten Jahren stark reduziert. Trotzdem bleibt es für die übrig gebliebenen Betriebe eine wichtige Einnahmequelle. Das Sorpetal bietet wunderschöne Wanderwege mit viel Abwechslung und großartigen Aussichten.



Im Jahr 2022 feierte Obersorpe sein 950-jähriges Dorfjubiläum. Dieses wurde zusammen mit dem 125-jährigen Kirchenjubiläum der St. Joseph-Kirche Obersorpe gefeiert.

Der Dorfmittelpunkt mit Kirche und Schützenhalle wurde in den letzten Jahren umfangreich renoviert und verschönert.



Neben dem Schützenverein St. Joseph Sorpe gibt es nach wie vor ein aktives Vereinsleben in der SGV-Abteilung, dem Sportverein DJK Blau-Weiss Obersorpe, dem Fahnenverein und dem Verkehrsverein Sorpetal-Rehsiepen. Durch rege ehrenamtliche Tätigkeit werden die Anlagen und Gebäude gepflegt und modernisiert.



In den letzten Jahren wurde die komplette Landstraße L742 von Winkhausen bis zum Großen Bildchen erneuert. Seitdem ist sie für Fahrrad- und Motorradfahrer noch beliebter geworden. Außerdem erfolgte im gesamten Tal der Glasfaseranschluss für schnelles Internet. Schon in den 70er und 90er Jahren wurden die Häuser im Sorpetal an die öffentliche Wasserversorgung und an das Kanalnetz angeschlossen.