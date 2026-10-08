Nur das Licht der eigenen Taschenlampe: Abenteuerführung unter Tage in Ramsbeck

Bei der Taschenlampenführung geht es ausschließlich im Licht der eigenen Lampen unter Tage. Wie einst die Bergleute fahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zunächst mit der Grubenbahn in die Grube ein. Anschließend geht es zu Fuß weiter durch das Besucherbergwerk. Wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar die Reste einer Erzader. Die Dunkelheit sorgt dabei für eine besondere Atmosphäre und macht die Führung zu einem Abenteuer für Jung und Alt.

Die Führung beginnt um 14.30 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Die Teilnahme ist im regulären Museumseintritt enthalten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich – per E-Mail an oder telefonisch unter 02905/250.

Eine eigene Taschenlampe muss mitgebracht werden. Wer das Bergwerk einmal mit anderen Augen oder besser gesagt: mit anderem Licht entdecken möchte, ist bei der Taschenlampenführung genau richtig.