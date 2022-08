Wandern im Sauerland: nützliche Tipps für die richtigen Wanderschuhe

Das Wandern im Sauerland hat in der Pandemie einen kleinen Boom erlebt. Wem während der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen die Decke auf den Kopf gefallen ist, hat bei Ausflügen in die Natur ein neues Hobby finden können. Wer das Wandern weiterhin in seinen Alltag integrieren möchte, sucht nun eventuell nach der passenden Ausrüstung. Dazu gehört zum Wohle unserer Füße auch der passende Schuh.

Ein guter Wanderschuh bietet den besten Halt und Komfort, damit man lange und ohne Schmerzen wandern kann. Worauf muss man bei einem guten Wanderschuh achten?

Wandern im Sauerland

Das Sauerland punktet mit einer Vielzahl an Wanderwegen mit leichten bis schweren Schwierigkeitsgrad:

Wer eine Herausforderung sucht, findet bei der Olsberger Gipfelkreuztour oder dem Veischeder Sonnenpfad abwechslungsreiches Gelände.

Der Schmalahtalrundweg und der Grenzgang Bontkirchen sind mittelschwere Wanderwege.

Leichte und befestigte Strecken findet man auf dem Vulkanpfad Welleringhausen oder dem Blick-Ins-Land Kahle Pön.

Wandern und die (Fuß-)Gesundheit

Wandern sollte nicht mit dem Spazieren gehen verwechselt werden. Allerdings ist der passende Schuh sowohl beim Wandern als auch beim Spaziergang essenziell – der Schuh sollte die Füße bei langen Ausflügen bestmöglich schonen. Wenn man Wandern geht, sieht man sich aufgrund der meist unebenen Wege überdies mit weiteren Herausforderungen konfrontiert.

Unbefestigte Waldwege haben eine andere Beschaffenheit als ebene Straßen. Daneben gibt es die Wanderer, die auch gerne auf unwegsamem Gelände unterwegs sind und dabei über Felsen und Baumstämme steigen oder Abhänge hinab wandern. Für sie ist es besonders wichtig, auf den Schutz durch die passenden Wanderschuhe zu achten.

Bei der Auswahl des richtigen Schuhs geht es also sowohl darum, die Füße

vor der Belastung des Körpergewichts zu schonen,

Druckstellen und Reibungen zu verhindern, als auch

genügend Komfort, Stabilität und Trittsicherheit zu bieten,

damit man sich vor Verletzungen schützen kann.

Verschiedene Kategorien von Wanderschuhen für unterschiedliche Bedürfnisse

Verschiedene Wanderschuhe helfen unterschiedlichen Typen von Wanderern auf verschiedenen Strecken. Trekkingschuhe für Damen und Herren sind für unebenes Gelände gemacht, bei dem man auch gerne einmal von Wanderwegen abweicht. Expeditionsstiefel wiederum sind sogar für das Bergsteigen und Gletschertouren geeignet.

Wenn man Wandern gehen möchte, ist es also sinnvoll, sich zunächst die geplanten Strecken und Umwelteinflüsse anzuschauen, um dann den dazu passenden Schuh auszuwählen.

Wanderschuh-Kategorien

Wanderschuhe lassen sich in die folgenden Typen einteilen:

Typ Geeignet für: Typ A – leichte Wanderschuhe kurze Touren mit wenig Gepäck auf weitgehend flachen & befestigten Wald- und Wiesenwegen Typ A/B – hohe Wanderschuhe längere Touren mit mittelschwerem Gepäck auf weitgehend befestigten Wegen Typ B – Trekkingstiefel mehrtägige Touren mit schwerem Gepäck durch bergiges Gelände mit klarer Streckenführung Typ B/C – schwere Wanderschuhe mehrtägige Touren auf unwegsamem, steilem Gelände, auch ohne direkte Wegführungkurze Touren bei kaltem Wetter Typ C – Bergstiefel mehrtägige Touren im Winter oder in großen Höhen, Wanderungen auf sehr grobem und steilem Untergrund und Eis Typ D – Expeditionsstiefel Höhen- und Extrembergsteigen, für Gletscher, lange Eis- und Klettertouren, steigeisenfest

Für Ausflüge, die dem Typ A entsprechen, gibt es zudem alltagstaugliche Outdoor-Halbschuhe. Diese robusten Laufschuhe sind leicht, flexibel und ideal geeignet, wenn man sportliche leichte Wanderungen oder Spaziergänge unternimmt.

Wenn man eine kurze, leichte Wanderung mit Klettern / Bouldern verbinden möchte, eignen sich gezielte Kletterschuhe. Sie haben eine markante Kletterkante am vorderen Innenfuß und eine glatte Gummisohle, die auch auf kleinsten Kanten guten Halt gibt.

Wanderschuhe für verschiedenes Wetter und Jahreszeiten

Für Expeditionsstiefel ist bereits vorgegeben, dass diese auch vor der Kälte schützen und auf eisigen Flächen guten Halt geben müssen.

Wenn man nach leichteren Wanderschuhen schaut, muss man gezielt darauf achten, ob sie ausreichend gefüttert sind oder sich auch bei warmem Wetter eignen.

Trekkingsandalen

Wer im Sommer leichte Wanderungen unternehmen möchte, kann auch offene Trekkingsschuhe finden. Diese Sandalen haben eine geeignete Sohle, die dämpft und Trittsicherheit gibt, und breite Riemen, die keine unangenehmen Reibungen erzeugen und sicheren Halt bieten.

Wasserfeste / Atmungsaktive Schuhe

Wer auch bei schlechtem Wetter wandern möchte und dabei Flüsse überquert, sollte auf wasserfeste Materialien achten. Insbesondere bei warmem Wetter ist auch der Luftaustausch wichtig.

Meist liegen die beiden Eigenschaften am anderen Ende des gegenseitigen Spektrums. Schuhe, die besonders wasserfest sind, sind nicht sehr atmungsaktiv, und andersherum.

Eine gute Lösung im Sommer sind schnell trocknende Schuhe, die zwar nass werden, aufgrund ihres Synthetik-Stoffes aber schnell wieder trocknen.

Winterschuhe

Im Winter sind die geeignete Sohle, das passende Obermaterial und die Fütterung besonders wichtig. Winterwanderschuhe sollten wasserdicht sein, eine besonders rutschfeste und dämpfende Sohle haben und innen mit einem Fleece aus warmer Kunstfaser oder natürlicher Schurwolle ausgestattet sein.

Fazit

Wanderschuhe haben eine dämpfende Sohle, die die Füße vor Belastungen schonen. Sie geben Stabilität für die Knöchel, damit man nicht umknickt und sich verletzt. Zum Wohle der Füße sollte man für verschiedene Wanderansprüche jeweils den passenden Schuh auswählen. Je nach Befestigung der Wege und Unebenheit des Geländes benötigt man entweder leichte Wanderschuhe oder Stiefel, die für das Bergsteigen geeignet sind.

Ferner muss der Schuh entsprechen dem Wetter ausgewählt werden. Im Sommer eignen sich leichtere und atmungsaktive Wanderschuhe, während man im Winter gut wärmeisolierte Schuhe braucht, die auch auf eisigen Flächen Halt bieten.