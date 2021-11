NRW unter den bestbewerteten Standorten der deutschen Videospielbranche.

Die deutsche Games-Branche verzeichnet ein unaufhaltsames Wachstum und konnte im vergangenen Jahr sowie in der ersten Jahreshälfte 2021 ein massives Umsatzplus erreichen. Die Welt der Videospiele ist inzwischen so umfangreich und vielseitig, dass immer mehr Bundesbürger spielen. Doch längst sind Spiele nicht mehr nur ein Unterhaltungsmedium für die Gesellschaft, sondern auch ein Wachstumstreiber für die Wirtschaft. Um den inländischen Wirtschaftszweig voranzutreiben und Deutschland im internationalen Wettbewerb zu stärken, werden von Bund und Ländern Fördermittel ausgegeben, die deutsche Spieleentwickler unterstützen. Das Land Nordrhein-Westfalen schreitet als Vorreiter voran und gehört zu den Top-3 der bestbewerteten Games-Standorte im Bund.

Die Videospielbranche in Deutschland wächst unaufhaltsam

Im vergangenen Jahr konnte die deutsche Videospielbranche beachtliche 8,5 Milliarden Euro umsetzen und damit ein Wachstum um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Die ersten sechs Monate dieses Jahres gingen mit einem fortschreitend enormen Wachstum weiter. So konnte bereits ein Umsatz in Höhe von über 4,6 Milliarden Euro und damit ein Wachstum von 22 Prozent erreicht werden. Dies zeigen die Zahlen, die vom Branchenverband game entsprechend der Marktforschungsergebnisse von GfK und App Annie veröffentlicht wurden.

Dass immer mehr Menschen in den Bann der Games gezogen werden, ist bei der schieren Auswahl an Spielen und der einfachen Zugänglichkeit kaum verwunderlich. Nutzer können heutzutage einfach ihr Handy in die Hand nehmen und mit wenigen Klicks losspielen. Für neue Spieler sind oftmals vor allem Gelegenheitsspiele und Games, die auf altbekannten Spielen beruhen, interessant, da die Einfindungsphase hier besonders schnell ist. So kann man zum Beispiel mit zahlreichen Apps eine Runde Schach spielen, verschiedene Rätsel lösen oder auch Kartenspiele spielen. Für Unterhaltung zwischendurch sorgen auch traditionelle Spiele, wie etwa Spielautomaten, die bei Online Casinos in großer Auswahl digital bereitstehen. Ob Spieler mit dem Netbet Slot Gold Digger virtuell über die Walzen in die Tiefen einer Goldmine tauchen oder mit dem Slot Book of Dead zu den Pyramiden reisen, hier stehen vielfältige Themenwelten bereit. Damit werden jetzt immer mehr Menschen in der Welt der Games fündig und tauchen selbst in die Spielwelten ein.

NRW auf Platz drei der Game-Standorte Deutschlands

Das Wachstum der Branche und die steigende Begeisterung für Games wird auch zunehmend der Regierung bewusst, die der Branche inzwischen immer mehr Aufmerksamkeit schenkt. Zwar befindet sich die Branche in Deutschland im Wachstum, doch deutsche Unternehmen bekommen vom Kuchen nur sehr wenig ab, während der Großteil des Umsatzes an ausländische Unternehmen geht. Um Deutschland als Games-Standort zu stärken, werden inzwischen Fördermittel von Bund und Ländern gestellt, die die Entwicklung von Videospielen „Made in Germany“ vorantreiben sollen.

Im bundesweiten Vergleich schneidet Nordrhein-Westfalen hierbei besonders gut ab. Im Rahmen des game Branchenbarometers wurden Verbandsmitglieder befragt, darunter Spieleentwickler, Publisher und weitere Akteure, die die Rahmenbedingungen der verschiedenen Länder in Deutschland beurteilten. Platz eins und zwei sicherten sich Berlin und München, doch Nordrhein-Westfalen schafft es mit wenig Abstand auf den dritten Platz des Treppchens. Mit Fördermitteln in Höhe von jährlich 3 Millionen Euro unterstützt die Film- und Medienstiftung NRW die Entwicklung von Videospielen aus der Region. In den vergangenen Jahren wurde die regionale Förderung der Branche zudem auch in anderen Bereichen ausgebaut. Zum Beispiel wurde erst im Juni 2021 der Fusion Campus German Center of Games Competence ins Leben gerufen, der seither als Hub zur Vernetzung der Branche und anderen Wirtschaftszweigen agiert. Seit 2018 wird in Nordrhein-Westfalen zudem ein jährlicher Games-Gipfel abgehalten. Das Land geht damit als Vorreiter für die Branche voran und unterstützt Spieleentwickler und Unternehmen in der Region mit verbesserten Rahmenbedingungen. Welche Rolle hierbei das Sauerland spielt, wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten näher untersuchen.

Die Videospielbranche in Deutschland boomt und stellt mit stetig wachsenden Umsatzzahlen einen immer wichtigeren Wirtschaftszweig dar. Nordrhein-Westfalen hat die Bedeutung der Branche längst erkannt und nimmt durch zahlreiche Maßnahmen und Förderungen eine Vorreiterrolle im Bund ein.