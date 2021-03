Nordenauer Osterglockenweg

Blühende Osterglocken erfreuen die Wanderer entlang der Strecke In den letzten drei Jahren wurden im Herbst zahlreiche Blumenzwiebeln, insbesondere Narzissen rund um Nordenau eingepflanzt. An der Aktion Nordenau blüht auf beteiligten sich neben dem Ortsbeirat, der Nordenau Touristik auch viel Niedernauers, Nordenauer mit niederländischen Wurzeln, so dass insgesamt über 5000 Zwiebeln eingepflanzt wurden. Im vergangenen […]