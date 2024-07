Nordenau als Luftkurort und Heistollenkurbetrieb bestätigt

Der Kurort Nordenau in der Stadt Schmallenberg freut sich darüber, den Status „Luftkurort mit Heilstollenkurbetrieb“ auch zukünftig führen zu dürfen. Das vielseitige Bergdorf ist sowohl für begeisterte Skiläufer als auch für den naturliebenden Wanderer ein beliebtes Ziel. Ein weiteres Highlight im Ort ist der ehemalige Schieferstollen am Hotel Tommes, der nach seiner Stilllegung seit über 15 Jahren therapeutisch genutzt wird.

Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen

Für seine gute Luft ist der Ort Nordenau schon länger bekannt, im Jahr 1984 wurde ihm erstmals die Auszeichnung als Luftkurort verliehen. Im Jahr 2011 folgte dann die höhere Prädikatisierung zum „Luftkurort mit Heilstollenkurbetrieb“. Im Rahmen der turnusgemäßen Überprüfung, der sich alle Kur- und Erholungsorte nach Ablauf von zehn Jahren unterziehen müssen, wurde im vergangenen Jahr auch Nordenau begutachtet. Die Messungen zur Luftqualität und zum Bioklima, welche bereits im Vorfeld sowohl im Ort selbst als auch im Stollen durchgeführt wurden, fallen durchweg positiv aus. Die Temperaturen im Schieferstollen, in dem auch eine Quelle entspringt, liegen ganzjährig bei 8° C. Die dortige Luft ist nahezu frei von Staubpartikeln und allergieauslösenden Pollen, was gerade die Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen unterstützt.

„Der Stollen einerseits, aber auch das frisch renovierte Haus des Gastes, der wunderschöne Kurpark und die zahlreichen Wanderwege für jeden Anspruch, machen den Aufenthalt für die Gäste im Kurort perfekt.“, betont Katja Lutter, Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH. „Dies wurde bei der Begehung einmal mehr deutlich, die seitens des Verkehrsvereins bestens vorbereitet worden war.“