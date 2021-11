Norbert Runde ist nicht mehr Vorsitzender des LAC Veltins Hochsauerland

Das LAC Veltins Hochsauerland ist seit gestern ohne einen ersten Vorsitzenden. Norbert Runde kandidierte nach zweieinhalb Jahren nicht mehr für dieses Amt das er in der Nachfolge von Thomas Vielhaber erfolgreich ausgeübt hat. Der in der Reihe dritte Vorsitzende im LAC seit Gründung sieht es als Aufgabe an, den LAC-Vorstand zukünftig mehr mit engagierten Personen […]