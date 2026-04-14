NJoy in Concert 

Popchor NJoy lädt ein zum Frühlingskonzert

Der Countdown läuft – der Westfelder Popchor NJoy eröffnet seine diesjährige Konzertsaison am Samstag, 09. Mai 2026 um 19.30 Uhr mit einem Auftritt in der Schützenhalle in Gleidorf.

Mit einem mitreißenden Programm aus aktuellen Popsongs, gefühlvollen Balladen und zeitlosen Klassikern lädt der Chor zu einem musikalischen Abend voller Emotionen, Rhythmus und Lebensfreude ein. Unter der Leitung von Christoph Ohm präsentieren die Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Repertoire, das Frühlingsgefühle garantiert.

Quelle: Popchor NJoy

Als Mitwirkende hat sich der Popchor dieses Jahr das „MGVchen“ aus Velmede eingeladen, ein Männerchor, der sich selbst als „dienstälteste Boygroup des Sauerlandes“ bezeichnet. Dessen Liedauswahl unter dem Motto „deutsch und lustig“ verspricht gute Unterhaltung. Freuen Sie sich auf einen Abend voller musikalischer Momente. Für Getränke und das leibliche Wohl ist gesorgt.

Der Eintrittspreis beträgt € 10,00 für Erwachsene und € 5,00 für Kinder (bis 14 J.)

Einlass ist ab 18.45 Uhr. Eintrittskarten sind ab sofort online erhältlich unter:

https://events.vereinsticket.de/popchor/popchornjoy und an der Abendkasse.