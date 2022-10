Night of Sounds in Elspe ausverkauft

Vorfreude des Organisations-Teams, beim musikalischen Leiter Michael Nathen und Volksbank Vorstand Bernd Griese – Foto: Volksbank Sauerland

Kreis Olpe/Hochsauerlandkreis Mehr als 150 Musikerinnen und Musiker, 3 Chöre, 1 Sinfonieorchester, 1 Band, zahlreiche Gesangs- und Instrumentalsolisten sowie viele fleißige Hände vor und hinter der Bühne fiebern seit nunmehr zweieinhalb Jahren einem Ereignis entgegen, der Volksbank Gala Night of Sounds. Dieses wird am 22. Oktober von der Volksbank Sauerland in der Showhalle Elspe präsentiert. Der Konzerttermin ist der Corona bedingte Nachholtermin vom 18. April 2020, wobei die seinerzeit erworbenen Tickets und Sitzplatzreservierungen selbstverständlich ihre Gültigkeit behalten haben.

„Wir freuen uns wahnsinnig auf das magische Gefühl, wenn es im Saal ganz ruhig wird, die ersten Takte erklingen und sich der ganze Klangkörper entfaltet. Dann verschmelzen plötzlich Chor, Orchester und Publikum zu einem großen Ganzen und alle bekommen diese geballte positive Energie hautnah zu spüren. Ein einzigartiger Moment für alle Aktiven und das Publikum- nach mehr als zwei Jahren Coronazwangspause und zwei Verschiebungen.“ So beschreibt Nicole Teipel, Vorsitzende vom mitveranstaltenden Frauenchor Aviva, das Besondere an der Night of Sounds. Gemeinsam mit der Jungen Philharmonie Lennestadt, dem Männerchor Gaudium und dem Jungen Chor Eslohe bereiten sich die Aviven intensiv auf das Konzert in Elspe vor.

Quelle: Volksbank Sauerland Night of Sounds im Konzert

In Elspe fand im Jahr 2011 die erste Night of Sounds statt. Mittlerweile hat sich die Veranstaltung weit über die Kreisgrenzen heraus einen Namen gemacht und zieht jährlich Besucher aus nah und fern an. In diesem Jahr präsentiert das Ensemble ein Best of der letzten Jahre. Natürlich darf sich das Publikum auch auf neue Titel, Arrangements und junge talentierte Solisten aus der Region freuen. So werden u.a. Madeleine Wulff (Sopran) den heiteren „Italian Street Song“ und Johanna Nies (Mezzo-Sopran) „Gabriella’s Song“ interpretieren. Hendrik Schörmann (Bariton) wird das Publikum nach Afrika entführen und „Senzenina“ kraftvoll zusammen mit dem 100 Mann und Frau starken Night of Sounds Chor in Szene setzen. Real Classics heißt es bei Stücken wie Jaques Offenbachs Ouvertüre zur Oper „Orpheus in der Unterwelt“, dem „Marche religieuse“ von Charles Gounod oder der „Feuerfest Polka“ von Josef Strauss. „Classic meets Pop“ ist das Motto der Night of Sounds und so wird das Ensemble dieses Jahr u.a. eigens angefertigte Arrangements von „What a feeling“ sowie Jon Bon Jovis „Livin‘ on a prayer“ präsentieren.

Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Michael Nathen, der die Vorfreude auf das Konzert beschreibt: „Die Stimmung und Vorfreude im Ensemble sind großartig. Es fühlt sich an wie ein musikalischer Flitzebogen, der seit drei Jahren gespannt wurde und darauf wartet seinen Pfeil endlich abzuschießen. Wir hoffen sehr, dass wir von Anfang an diese Emotion auf das Publikum übertragen können.“

Die Junge Philharmonie Lennestadt wird an dem Abend mit rund 60 Musikern besetzt sein und freut sich, dass wieder viele Berufsmusiker aus der Region für das Konzert „nach Hause kommen“. Sandra Dunckel von der „JPL“ beschreibt die Arbeit im Orchester: „Seit unserer Gründung vor 20 Jahren war es immer unser Bestreben den Musiker aus der Region die Möglichkeit zu geben einmal im Jahr mit Profis zusammenzuspielen. Dabei handelt es sich um Musiker, die hier in den verschiedensten Vereinen ihre ersten Musikerjahre gestaltet haben und dann u.a. zu renommierten Orchestern gegangen sind. Es ist wunderbar, wenn wir zu den Proben und den Konzerten der Night of Sounds zusammenkommen. Hier spielen Solo-Instrumentalisten renommierter Orchester mit Schülern unserer Musikschulen. Die Kleinen lernen von den Großen, aber auch die Jüngeren geben den alten Hasen immer wieder neue Impulse, die sie in ihrer Arbeit befeuern. Wenn dann am Ende ein harmonischer Klangkörper diese geballte positive Energie erzeugt, dann ist das für Musiker und Publikum ein wunderschönes und eindrucksvolles Erlebnis.“

Quelle: Volksbank Sauerland Dirigent Michael Nathen in Aktion beim Dirigieren des Publikums

„Zwei Jahre Corona waren für alle Mitwirkenden nicht einfach“, erklärt David Löher, Projektleiter der Night of Sounds. „Für viele kulturtreibende Vereine kam die Arbeit fast zum Stillstand und wir haben Anfang des Jahres einen Neustart organisieren müssen. Das war für viele Vereine eine schwere Zeit und ist es oftmals immer noch. Um wieder Auftrittspraxis zu gewinnen, haben wir in den letzten Wochen kleinere Konzerte gespielt. Besonders freuen wir uns, in diesem Jahr viele neue Gesichter in den Ensembles begrüßen zu dürfen, die in der Coronazeit zu uns gestoßen sind. Ihnen wünschen wir viel Vergnügen bei ihrer Premiere auf der Night of Sounds Bühne.“

Die Showhalle Elspe bietet beste Voraussetzungen für die Veranstaltung: Beste Sicht von allen Plätzen, und ein ausgefeiltes Ton- und Lichtkonzept, wie man es sonst nur in den großen Arenen vorfindet. Dies verspricht Hörgenuss auf allen Plätzen und optische Faszinationen der Extraklasse. „Wir werden in diesem Jahr neue optische Reize setzen, damit das Publikum das Konzert mit allen Sinnen erleben kann.“, verspricht Produktionsleiter Klaus Winkelmeyer.

Durch das Programm führt in gewohnt humorvoller Weise Moderator Gisbert Baltes.

Das Konzert wird von der Volksbank Sauerland präsentiert. „Wir fördern Kultur in der Region, unterstützen gerne die heimische Vereine und freuen uns auf eine große Volksbank-Gala“, erklärt Frank Segref, Pressesprecher der Volksbank Sauerland.

Für das Konzert sind leider keine Tickets mehr verfügbar. Allerdings gibt es die Night of Sounds auch als Tonträger unter www.nightofsounds.de und in der Weihnachtszeit bieten die Vereine neue Weihnachtskonzerte, auf die sich das Publikum freuen darf.

Einlass zum Konzert ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30Uhr.