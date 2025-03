Night of Sounds 2025

Musikalische Vielfalt erleben – Die Volksbank-Gala kehrt zurück

Seit über einem Jahrzehnt begeistert die Volksbank-Gala „Night of Sounds“ Musikliebhaber aus nah und fern. Was 2011 in Elspe als ambitionierte Idee begann, hat sich zu einem der kulturellen Highlights der Region entwickelt.

Die „Night of Sounds“ findet einmal im Jahr statt und zieht ihr Publikum mit einem einzigartigen Mix aus musikalischer Vielfalt, beeindruckender Bühnentechnik und leidenschaftlicher Performance in den Bann. Sie ist mehr als nur ein Konzert – sie ist eine musikalische Reise durch verschiedene Genres: von Klassik bis Pop. Von Anfang an war die Idee klar: Ein Konzerterlebnis zu schaffen, das sonst nur in den großen Hallen der Metropolen zu finden ist – aber mitten im Sauerland. Das ist den Veranstaltern, darunter der Frauenchor Aviva, der Junge Chor Eslohe, der Männerchor Gaudium und die Junge Philharmonie Lennestadt unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen, eindrucksvoll gelungen. Die Künstler stammen allesamt aus der Region und engagieren sich mit Herzblut ehrenamtlich, um das Publikum Jahr für Jahr zu begeistern und der heimischen Kulturlandschaft neuen Glanz zu verleihen.

Quelle: Volksbank Sauerland

Klangfeuerwerk der Extraklasse – So war die „Night of Sounds“ 2024

Vergangenes Jahr fand die „Night of Sounds“ zum vierten Mal in Elspe statt. Bei ausverkaufter Showhalle des Elspe Festivals hat es an magischen Momente nicht gemangelt. Wenn der Saal sich in ein großes Meer aus Klängen und Farben verwandle, überkomme das Publikum und die Künstler Gänsehaut, schwärmte ein Chormitglied von der vergangenen „Night of Sounds“. Auch der Hauptsponsor, die Volksbank Sauerland, schaut der Veranstaltung immer wieder mit Vorfreude entgegen. „Wir können es kaum erwarten, eine Volksbank-Gala voller Emotionen, mitreißender Musik und unvergesslicher Momente zu erleben“, sagte Bernd Griese, Vorstandsmitglied der Volksbank Sauerland, vor der „Night of Sounds“ 2024.

Emotionale musikalische Momente an zwei Tagen

Aufgrund der riesigen Nachfrage findet die „Night of Sounds“ in der Stadthalle Schmallenberg an zwei Tagen statt. Nicht zum ersten Mal trifft hier Klassik auf Pop, Traditionelles auf Modernes und Bekanntes auf Unbekanntes. Die über 150 Musikerinnen und Musiker freuen sich, den Besuchern ganz besondere emotionale Momente schenken zu dürfen, alles optisch eindrucksvoll in Szene gesetzt in einzigartiger Atmosphäre. Die Zuhörer erwartet ein Zusammenspiel von Profis, Amateuren und Nachwuchsmusikern aus der Region. In diesem Jahr dürfen sie besonders auf neue Stücke von Künstlern aus der Region gespannt sein, die zum Teil nur bei der „Night of Sounds“ zu hören sind und hier ihre Premiere feiern.



Einen unvergesslichen Abend und gute Unterhaltung wünschen:

Frauenchor Aviva

Junger Chor Eslohe

Männerchor Gaudium

Junge Philharmonie Lennestadt

Volksbank Sauerland