Night of Sounds 2023 am 29. April in Elspe

Kreis Olpe/HSK Wenn Klassik auf Pop trifft, Sängerinnen und Sänger aus Südwestfalen italienisch und swahili singen, ein großes Symphonie-Orchester die schönsten Filmmelodien und die erste Geige die Töne aus der der Romanze „Die Hornisse“ spielen, dann lädt die Volksbank Gala zur Night of Sounds ein.

Seit vielen Jahren begeistern die Musiker der Jungen Philharmonie Lennestadt (JPL) und der Chöre Aviva und Gaudium sowie des Jungen Chores Eslohe ihr Publikum mit einer stimmigen Mischung aus Klassik und Pop, Tradition und Moderne, Bekanntem und Unbekanntem. Optisch eindrucksvoll in Szene gesetzt entstehen in der Night of Sounds ganz besondere emotionale Momente, die Gänsehaut von Anfang an garantieren.

In diesem Jahr findet die Volksbank-Gala Night of Sounds in der Showhalle Elspe statt, wo sie bereits 2011 zu sehen und hören war. Die Junge Philharmonie wird an diesem Abend mit über 60 Musikern besetzt sein. Hinzu kommen eine Band sowie ein Chor mit 100 Sängerinnen und Sängern, welcher sich aus dem Frauenchor Aviva, dem Männerchor Gaudium und dem Jungen Chor Eslohe zusammensetzt.

Das Publikum darf sich auf eine emotionale Reise mit Stücken aus verschiedenen Stilrichtungen freuen.

Wenn das Konzert ganz leise mit „Once upon a time in the West“ aus dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ beginnt, die Sopranistin gefühlvoll mit ihrer Stimme über den Klängen des Orchesters und des Chores schwebt oder die Hymne „You never walk alone erklingt, ist Gänsehaut von Beginn an garantiert.

Durch den Abend führt zum ersten Mal die bekannte WDR-Moderatorin Anne Willmes. Geboren in Attendorn und aufgewachsen bei Drolshagen fand Anne Willmes ihren Weg über den WDR Hörfunk, die Lokalzeit Südwestfalen und die bekannte Fernsehsendung „Hier und Heute“ zur Night of Sounds, wo sie ihrem Vorgänger Gisbert Baltes, ebenfalls WDR Moderator, nachfolgt.

„Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlich nachhaltigem Handeln, indem wir die Region und die Menschen fördern. Die Volksbank Sauerland versteht sich auch als Impulsgeber für ein attraktives und lebendiges Sauerland“, erläutert Frank Segref das kulturelle Engagement der Volksbank Sauerland.

Die Night of Sounds ist bekannt und beliebt für ihre gute Mischung der verschiedenen Stilrichtungen, die ein Publikum von ganz jung bis ganz alt in ihren Bann zieht. Der musikalische Gesamtleiter Michael Nathen hat dem Ensemble wieder ein Programm auf den Leib geschrieben, welches für alle Geschmäcker etwas bereithält. So wurde die Filmmusik von „Band of Brothers“ in ein passendes Arrangement von Streichorchester und Chor gefasst. Auch wird dieses Jahr wieder die Sopranistin Madeleine Wullf ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Ausgebildet wurde sie unter anderem in der Musikschule der Stadt Lennestadt von der Altistin und Stimmbildnerin Christa Maria Jürgens. Hendrik Schörmann als ausgebildeter Bariton wird das Publikum u.a mit einer Hommage an Udo Jürgens begeistern und Julian Büse die gefühlvolle Ballade „Nichts von alledem“ singen. „Real Classic“ heißt es, wenn die „JPL“ Stücke von Oscar Straus und Charles Gounod spielen wird. Natürlich darf in Elspe der Country nicht fehlen, welchen die Night of Sounds- Band mit ihren Sängerinnen Anke Eberts und Nadine Flach präsentieren wird.

Aber es werden auch humorvolle Stücke aus dem Pop-Bereich sowie anspruchsvolle Chormusik dargeboten. Warum aber ein Ausflug in den Park und das Füttern von Tauben einen ganz besonderen Reiz haben, dieses Geheimnis wird erst im Konzert verraten.

Damit sind mehr als zwei Stunden beste Unterhaltung und Gänsehautstimmung garantiert, wobei insbesondere die Förderung junger Musiker aus der Region für alle Akteure und die Volksbank Sauerland von Bedeutung ist. „Das Zusammenspiel von Profis, Amateuren und Nachwuchsmusikern ist eine Herzensangelegenheit der „JPL“ erläutert Sandra Dunckel: „Es sind auch wieder einige Berufsmusiker aus unserer Region dabei, die heute in renommierten Orchestern spielen und sich immer wieder gerne die Zeit nehmen, um mit uns zu musizieren. Die Tipps und Tricks, die hier am Rande weitergegeben werden, sind unendlich wertvoll und bringen gerade jungen Musikern innerhalb kürzester Zeit große Fortschritte. Diesen Lerneffekt zu erreichen ist eines der Hauptziele unseres Orchesters.“

Der Einlass zur Night of Sounds ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Ein kleines Kartenkontingent ist noch für Mitglieder der Volksbank Sauerland im Mitliederbereich auf der Homepage verfügbar. Mehr Informationen unter www.nightofsounds.de.