Wo der Rothaarsteig den Himmel berührt

Wer auf dem Rothaarsteig unterwegs ist, erlebt viele besondere Orte. Einer von ihnen ragt jedoch heraus: die Niedersfelder Hochheide. Hier, auf rund 800 Metern Höhe zwischen Langenberg und Clemensberg, öffnet sich die Landschaft. Wälder weichen einer seltenen Bergheide mit weiten Ausblicken, blühendem Heidekraut und einer Stille, die den Rothaarsteig zu dem macht, was er seit 25 Jahren ist: der Weg der Sinne. Die Niedersfelder Hochheide zählt zu den größten und ökologisch wertvollsten Bergheiden Deutschlands und ist ein einzigartiger Lebensraum im Sauerland.



Mitten in dieser außergewöhnlichen Landschaft liegt die Niedersfelder Hochheidehütte. Seit zwanzig Jahren ist sie weit mehr als eine Einkehr für Wanderer. Sie ist Treffpunkt, Aussichtspunkt und Rastplatz und zugleich ein Ort, an dem man innehält und die Landschaft auf sich wirken lässt. Von der Sonnenterrasse schweift der Blick über die offene Heide bis hinüber zu den Höhen des Rothaargebirges. Wer hier ankommt, spürt sofort, warum dieser Platz zu den schönsten Stationen des Rothaarsteigs zählt.



Ein lohnendes Wanderziel

Die Hütte ist aus nahezu jeder Richtung ein lohnendes Wanderziel. Von Brilon führt der Weg über den Langenberg, den höchsten Berg Nordrhein-Westfalens. Von Winterberg und dem Kahlen Asten erreicht man sie über die aussichtsreichen Höhen des Rothaarsteigs. Ebenso reizvoll ist der Aufstieg aus Niedersfeld durch den Naturraum der Hochheide. Ganz gleich, aus welcher Richtung Wanderer kommen, die Hochheidehütte markiert für viele einen der Höhepunkte ihrer Tour.



Die besondere Faszination liegt jedoch nicht allein in der Hütte, sondern in der Landschaft selbst. Hochheiden gehören zu den seltensten Lebensräumen Europas. Wind, Wetter und die jahrhundertelange Bewirtschaftung haben hier eine Kulturlandschaft geschaffen, die ihresgleichen sucht. Im August färbt das blühende Heidekraut weite Flächen violett, während der Blick über die offenen Höhen bis weit ins Sauerland reicht. Diese Verbindung aus Natur, Weite und Stille macht die Niedersfelder Hochheide zu einem der eindrucksvollsten Orte entlang des Rothaarsteigs. Ein Platz, an den viele Wanderer immer wieder zurückkehren.



Dass die Hochheidehütte in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert und zugleich das 25-jährige Jubiläum des Rothaarsteigs an diesem besonderen Ort begangen wird, unterstreicht die enge Verbindung zwischen Wanderweg und Einkehr. Die Jubiläumsfeier vom 31. Juli bis 2. August bildete den festlichen Rahmen. Die Hochheide selbst bleibt darüber hinaus eines der schönsten Ziele für alle, die das Sauerland auf dem Rothaarsteig mit allen Sinnen erleben möchten.