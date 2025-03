Erinnerung – Gedenken – Erkenntnis

Wir suchen noch Berichte, Fotos und Dokumente zum „Krieg im Sauerland 1945“

In diesen Tagen wird allerorten an das Ende des II. Weltkrieges vor 80 Jahren erinnert. Die Städte und Dörfer im Sauerland lagen im Frühjahr 1945 im Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzungen. Was genau geschah? Wie spürten die Menschen die Zerstörung, Tod und Gewalt?

Mit einem WOLL-Extramagazin wollen wir an diese fürchterliche Zeit erinnern und aller Menschen gedenken: der Bewohner des Sauerlandes, der Soldaten der beiden Armeen, der Flüchtlinge, Zwangsarbeiter, Kriegsgefangenen, aller Menschen, die diese Zeit erlebt haben, gestorben oder auf grausame Weise ums Leben gekommen sind. Berichte von noch lebenden Zeitzeugen geben neben historischen Dokumentationen und anderweitigen Aufzeichnungen einen Eindruck vom Krieg im Sauerland. Dazu zählen bisher nicht veröffentlichte Aufzeichnungen und Fotos von Betroffenen und Beteiligten und Zusammenfassungen der Vorträge und Veranstaltungen dieser Tage, die auf unterschiedlichste Art und Weise an die Kriegsereignisse im Frühjahr 1945 und das Kriegsende erinnern wollen. Die Erkenntnis und das Fazit: Nie wieder Krieg!

Wenn Sie noch bisher unveröffentlichte Berichte, Dokumente, Fotos aus dem Frühjahr 1945 und dem Krieg im Sauerland haben, können Sie mit der WOLL-Redaktion Kontakt aufnehmen. Telefon 0 29 71 – 87 0 87 – redaktion@woll-magazin.de