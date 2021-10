Nichts ist unmöglich. Reise-Vortrag „CHINA von Shanghai nach Tibet“ mit Andreas Pröve.

Quelle: ©Andreas Pröve

PRESSEMITTEILUNG 4. OKTOBER 2021

Olsberg-Bigge. Der bekannte Buchautor Andreas Pröve stellt am 28. Oktober 2021 als Gast des Freundes- und Fördervereins für das Josefsheim Bigge e.V. seine bemerkenswerte Reise „CHINA – von Shanghai nach Tibet“ vor. „China ist einzigartig, voller Widersprüche und Überraschungen“, berichtet Andreas Pröve. Er setzte sich vor der Reise ein hohes Ziel: 6000 Kilometer im Rollstuhl von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet.

Nichts ist unmöglich. Dieser Satz schien auch dem bekannten Buchautor immer etwas übertrieben. Doch nachdem er als erster Rollifahrer an der Quelle des Jangtzekiang in Tibet stand, ist auch Pröve davon überzeugt, dass die Grenzen des Machbaren weiter entfernt liegen, als wir glauben. Das Ergebnis seiner Reise sind Bilder, die den Atem rauben, mit Herzblut, unerschöpflichem Humor und Leidenschaft fesselt Pröve dabei sein Publikum. Es leidet, lacht, kämpft mit ihm, und erlebt sein großes Glück als er sein Ziel erreicht.

Pröve, geboren 1957, der bekannte Fotoreporter und Buchautor, verunglückte als 23jähriger mit seinem Motorrad und ist seitdem querschnittsgelähmt. Schon drei Jahre nach dem Unfall brach er im Rollstuhl zur ersten Indienreise auf und tourt bis heute, getrieben von der Lust am Entdecken und unstillbarer Neugier, durch die Welt. Dabei schreckt er auch nicht vor extremen Herausforderungen zurück. Ebenso offensiv und hautnah wie er reist, ist seine Bühnenpräsenz, fesselt er das Publikum. Ansteckender Witz, Humor und die Offenheit dessen, der das Leben liebt, prägen auch seine Bücher, die die „SPIEGEL“ Bestsellerlisten erreicht haben. China ist einzigartig, voller Widersprüche und Überraschungen. Andreas Pröve setzt sich ein hohes Ziel: 6000 Kilometer im Rollstuhl von Shanghai zu den Quellen des Jangtsekiang in Tibet. Mit Bildern, die den Atem rauben, mit Herzblut, unerschöpflichem Humor und Leidenschaft fesselt er sein Publikum. Es leidet, lacht, kämpft mit ihm, und erlebt sein großes Glück als er sein Ziel erreicht.

Der Reise-Vortrag „CHINA von Shanghai nach Tibet“ mit Andreas Pröve als Gast des Freundes- und Fördervereins für das Josefsheim Bigge e.V. findet am Donnerstag, den 28. Oktober ab 18.30 Uhr im Josef-Prior-Saal in Olsberg-Bigge statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Stattdessen wird um eine freiwillige Spende gebeten.

Weitere Informationen zum Förderverein online unter https://josefsheim-bigge.de/foerderverein/.

Hintergrund

Sowohl das Berufsbildungswerk Bigge mit dem Heinrich-Sommer-Berufskolleg, die Werkstätten für behinderte Menschen in Bigge und Lipperode, die individuellen Wohnangebote an drei Standorten im Hochsauerlandkreis und Kreis Soest als auch die

Heilpädagogische Kindertagesstätte Sonnenschein gehören zum Gesamtunternehmen Josefsheim gGmbH. Der führende Inklusions-Dienstleister in Südwestfalen für Menschen mit

Körper-, Lern-, Sinnes-, psychischen, geistigen und Mehrfachbehinderungen sowie für Menschen, die kurzfristig oder dauerhaft einen besonderen Unterstützungsbedarf haben. An den Unternehmens-Standorten in Olsberg-Bigge, Lippstadt-Lipperode und Sundern werden mehr als 800 Menschen jeden Alters – auch durch öffentliche Veranstaltungen gefördert – ihre Chancen und Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gesellschaft zu verwirklichen. Im Mittelpunkt steht hierbei immer der einzelne Mensch mit seinen individuellen Vorstellungen und Zielen.

