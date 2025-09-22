Nicht nur wenn es zwickt und zwackt

Die Adresse für ganzheitliche Therapie im Herzen des Sauerlands

Mitten in Bad Fredeburg setzen Ralf Rauschen und sein Team von der gleichnamigen Physiopraxis auf einen grundlegenden Gedanken: Physiotherapie ist mehr als Massage – sie ist ganzheitliches Training, individuelles Coaching und präzise Behandlung in einem. Ihre Mission lautet daher: Mehr Leben. Mehr Du. Mehr Langfristig.



Ralf Rauschen: „Wir glauben daran, dass jede Therapie weit über die reine Behandlung hinausgehen muss“. Darum verbinden der umtriebige Gesundheitscoach und sein Team auf der 420 m² großen Praxisfläche manuelle Techniken mit modernstem Gerätetraining. „Unser Ziel ist es, deine Belastbarkeit gezielt zu verbessern und nachhaltig zu erhalten“, so Rauschen. Und er ergänzt: „Dein Ziel ist unser Antrieb. Vom akuten Schmerz bis zur langfristigen Prävention.

Terminvereinbarung – so einfach wie entspannt



Ralf Rauschen treibt die Idee an, alles so einfach und entspannt wie nur möglich zu machen. „Ob dringend oder mit Planungsfreiheit: Du buchst deinen Termin ganz unkompliziert online oder per Telefon, gibst an, welche Therapie du benötigst und wir kümmern uns um den Rest. So bleibt dein Besuch bei uns ein Stück Alltagserleichterung und ist kein zusätzlicher Stressfaktor.“

Leistungsangebot für alle Fälle auf einen Blick

Atlastherapie mit Funktionsoptimierung und Manuelle Therapie

Gelenke, Wirbelsäule und Faszien werden mobilisiert, Schmerzen gezielt gelindert.



BIA-Messungen und Ernährungsberatung

Bestimmung der Verteilung von Wasser, Muskeln und Fett. Für eine nachhaltige Verbesserung des Gesundheitszustandes und der Schönheit, die von innen kommt.



CMD-Therapie

Harmonisierung von Kiefergelenk und Haltung – für weniger Kopf- und Nackenschmerz.



Krankengymnastik (KGG und MTT)

Gerätgestütztes Training steigert Kraft und Koordination, auch bei neurologischen Einschränkungen.



Skilcourttraining

Vikomotorik-Training ist eine Trainingsmethode, die visuelle, kognitive und motorische Fähigkeiten kombiniert, um Alltagsanforderungen besser zu bewältigen.



Manuelle Lymphdrainage und Ödem-Behandlungen

Sanfte Entstauung, wirksame Unterstützung bei Schwellungen und nach operativen Eingriffen.



Faszientherapie und Bindegewebsmassage

Lösen von Verspannungen, Verbesserung der Gewebestruktur.



Schlingentisch- und Extensionsbehandlung

Entlastung der Wirbelsäule, schmerzfreies Bewegungstraining.



Mikrostrom und Magnetresonanzstimulation

Modernes Schmerzmanagement und Wundheilungsoptimierung.



Zilgrei-Methode und Reflexzonentherapie

Ganzheitliche Ansätze zur Schmerzlinderung und Regeneration.



Kinesio-Taping und Taping nach Dorn/Breuß

Unterstützung von Gelenkfunktion und Muskelarbeit.



und vieles mehr …

Daneben bieten Ralf Rauschen und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedene Schulungen und Vorträge zu aktuellen Gesundheitsthemen an: von ergonomischer Arbeitshaltung bis Faszienwissen. Das neunköpfige Praxisteam von Ralf Rauschen (staatlich geprüfter Physiotherapeut seit 1994) aus Spezialisten für manuelle Techniken, neurologische Physiotherapie und Gesundheitstraining betreut und führt Behandlungen nicht nur mit Handwerk, sondern mit Herz und Verstand aus.



Physio-Praxis Rauschen, Kirchplatz 3 in 57392 Schmallenberg. Terminvereinbarung: 02974 / 83 24 6 oder online unter praxis-rauschen.de.



