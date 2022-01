Nicht nur Nordmanntannen kommen aus Dänemark

D A S N O R D H A U S in Bad Fredeburg: dänisches Design und nordische Klarheit

Mit der Eröffnung des Fachgeschäftes DAS NORDHAUS, Im Ohle 4, zwischen Guntermanns Stuben und Amtsgericht gelegen, sorgt jetzt dänisches Design für höchste Aufmerksamkeit. WOLL hat Marianne Falke, die Inhaberin von DAS NORHAUS getroffen und sich mit ihr über das Geschäft und über ihre Heimat Dänemark unterhalten.

WOLL: Frau Falke, warum haben Sie diesen neuen Laden hier, mitten in Bad Fredeburg, DAS NORDHAUS genannt?

Marianne Falke: Das hat natürlich etwas mit meiner Herkunft Dänemark und meiner beruflichen Tätigkeit zu tun. Ich bin vor 30 Jahren als Textildesignerin nach Schmallenberg

gekommen und habe hier recht bald meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Dänisches Design und die klaren Formen des Nordens haben mich aber nie losgelassen und zeichnen die von mir gestalteten Dinge aus. Mit meiner Agentur vertreibe ich dänische Lebensart, Schmuck – Kollektionen und andere Lifestyle-Produkte an Geschäfte in ganz Deutschland.

WOLL: Aus Dänemark kommen also nicht nur Nordmanntannen ins Sauerland. Jetzt auch klare, nordische Designideen. Was zeichnet Produkte aus Dänemark und anderen nordischen Ländern aus?

Marianne Falke: Die Journalistin Inka Schmeling von der Wochenzeitung DIE ZEIT hat vor ein paar Jahren in einem Artikel „Warum ist dänisches Design so beliebt?“, wörtlich geschrieben: „Eine Geschichte über das dänische Design führt so zwangsläufig zum Happy End, dass man

es guten Gewissens vorwegnehmen kann. Es ist die Geschichte einer Eroberung des Weltgeschmacks, so dezent, so sanft und doch stetig, so sympathisch, dass niemand auch nur versuchte, sich dagegen zu wehren.“ Ich möchte das ergänzen: Das Design aus dem Norden ist schlicht und ehrlich. Es passt deswegen auch sehr gut ins Sauerland.

WOLL: Über den Onlineshop mit dem typisch sauerländischen Namen „CAN’T

LIVE WITHOUT“ vertreiben Sie schon viele Jahre hochwertiges Schmuckdesign, Dekoration zum Wohlfühlen, luxuriöse Kleidung und stylische Accessoires. Wohin werden diese Produkte verkauft?

Marianne Falke: Über unseren Online-Shop kommt ein Großteil der Bestellungen aus Deutschland, aber mittlerweile haben wir Kunden in ganz Europa. In den neuen

Räumlichkeiten haben wir genügend Platz für Lagerung, Verpackung und Versand. Es sind somit optimale Bedingungen, die neuen Räumlichkeiten auch als Showroom meiner Generalagentur für eine Dänische Schmuckmarke, die ich vor Jahren im deutsche Markt etabliert habe, zu nutzen. Mittlerweile sind es 400 Geschäfte in ganz Deutschland, die betreut werden müssen. Darunter sind kleine Shops, aber natürlich auch bekannte große Designgeschäfte.

WOLL: Was erhoffen Sie sich von dem Ladengeschäft hier in Bad Fredeburg?

Marianne Falke: Bad Fredeburg hat leider in den vergangenen Jahren in Sachen „Bummeln und Einkaufen“ immer mehr an Attraktivität verloren. Viele Geschäfte haben aufgegeben und es gibt für Gäste und Einheimische wenig Gründe, mal in das alte, eigentlich sehr schöne Stadtzentrum zu kommen. Früher gab es mal Einkaufstage unter dem Motto „Zum Wohle im Ohle“. Doch das ist schon lange vorbei. Ich möchte mit meinem Geschäft natürlich viele Kundinnen und Kunden in DAS NORDHAUS locken. Ich möchte aber auch einen Impuls für andere Unternehmensgründerinnen und -gründer geben, sich mit einer kreativen Idee in Fredeburg anzusiedeln. Die Fachwerk-Idylle rund um den Kirchplatz ist ein schöner Platz.

Einheimische und Gäste freuen sich, dass es in Bad Fredeburg neues Leben gibt.

WOLL: Was müsste Ihrer Meinung nach in Zukunft noch passieren, damit Bad Fredeburg wieder ein attraktiverer Ort für’s Bummeln, Schauen und Einkaufen wird?

Marianne Falke: Wenn dort mehrere attraktive Geschäfte, Gaststuben und Cafes ansässig wären, würde das sicherlich viele Gäste aus den umliegenden Hotels sowie Menschen aus Schmallenberg und den Nachbargemeinden anlocken. Die Resonanz in den ersten Wochen zeigt mir, Einheimische und Gäste sind begeistert. Und mit der bald fertigen Umgehungsstrasse bieten sich ja noch mehr Chancen.

Quelle: Marinne Falke Marianne Falke

WOLL: Was ist derzeit der Renner in Ihrem Sortiment? Auf was dürfen sich die Kundinnen und Kunden aus nah und fern besonders gespannt sein?

Marianne Falke: Besonders die Produkte für die Advents- und Weihnachtszeit finden großes Interesse, aber auch Lakrids von Johan Bülow, Delikatessen von Lie Gourmet und Dekoartikel von House Doctor und Storefactory sind sehr beliebt. Viele Kunden kommen auch gezielt, um Schmuck zu kaufen.

WOLL: Noch eine persönliche Frage. Sie sind vor rund 30 Jahren der Liebe wegen ins Sauerland gezogen. Was hat Sie in der Zeit besonders positiv angesprochen?

Marianne Falke: Die Natur! Dichte Wälder und Berge kenne ich so nicht aus Dänemark. Das ist im Sauerland eine Lebensform. Gutes Bier, deftiges Essen, herzliche Menschen. Und ein besonderer Ort, ein kleines Paradies für mich ist natürlich der Altenhof, wo wir wohnen. In den

ersten Jahren habe ich meine dänische Heimat natürlich ein wenig vermisst. Das Meer zum Beispiel. Doch Dänemark ist ja nicht weit entfernt und wir fahren recht oft zu meiner Familie dorthin.