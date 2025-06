Nicht jeder Staatsmann ist ein „Staotskäärl“

Dieses Ehepaar feierte 1956 ihre goldene Hochzeit. In den Augen der Frau war ihr Ehemann sicherlich ein „Staotskäärl“ – ein echter Prachtkerl.

Foto: LWL/Adolf Risse

Westfalen (lwl). Friedrich Merz ist seit dem 6. Mai ein Staatsmann. Ob er aber auch ein „Staotskäärl“ ist, ist nicht so leicht zu beantworten. Das Wort des Monats Juni bezeichnet nämlich keinen „Staatsmann“ oder „Staatsbeamten“, sondern einen „Prachtkerl“. Welche Abstammung das Wort hat und wo es verwendet wird, erklären die Sprachwissenschaftler:innen des LWL.



„Das Wort ‚Staat‘, niederdeutsch ‚Staot‘, kommt von dem lateinischen Wort ’status‘ (Stand, Stellung) und hatte im Deutschen zunächst vor allem die Bedeutung ‚Pracht‘ oder ‚Prunk'“, weiß Markus Denkler, Geschäftsführer der Kommission für Mundart- und Namenforschung beim LWL. Davon abgeleitet sei auch die Redewendung „Staat machen“, also sich herausputzen. Im Plattdeutschen hat sich zudem das Adjektiv „staotsk“ gebildet. In einem Beleg aus Brilon-Rixen heißt es: „Dat was en staatsken Kerel von ses Faut Grötere“ („Das war ein stattlicher Mann von sechs Fuß Größe.“). Doch nicht nur Männer erhalten den Wortstamm „staot“, erklärt Denkler: „Im Plattdeutschen gibt es auch das ‚Staotswief‘ und das ‚Staotsfraumensch‘. Damit ist eine kräftige und tüchtige Frau gemeint.“