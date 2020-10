„Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende.“ (Paul Mohr, Pädagoge)

Heilpädagogin Birgit Kraft fördert Kinder von null bis sechs Jahren

Eltern, die in die Mescheder Praxis von Birgit Moor kommen, machen sich Sorgen um ihr Kind. Weil es in seiner Entwicklung nicht so weit ist wie Gleichaltrigeu– aus unterschiedlichen Gründen. Diese Eltern spüren und wissen, dass ihr Kind – und damit auch sie – Hilfe benötigen. Hilfe, die ihnen eine Heilpädagogin wie Birgit Kraft geben kann.

Bereits 2007 hatte Birgit Kraft die Vision einer interdisziplinärer Frühförderstelle. Ergo-, Physio – und Logopädie mit der Heilpädagogik – und das alles unter einem Dach. Ein Förderangebot, das nicht zuletzt den Eltern lange Wege erspart. In ihrer Heilpädagogischen Praxis in Meschede bietet sie Frühförderung für Kinder von null bis sechs Jahren an. Null ist kein Tippfehler, denn die Betreuung beginnt oft schon während der Schwangerschaft.

Viele Kreativräume

Viele kleine und große Kreativräume finden sich in der Praxis: den „Aktionsraum“ zum Austoben z. B. oder ein kleines Zelt mit vielen Kissen, wo das Kind mit „Igelbeinen“ spielen oder eine leuchtende Schneekugel in die Hand nehmen kann – alles Tätigkeiten, bei denen die sensorische Integration gefördert, also Sinnesinformationen verarbeitet und verknüpft werden. In der Praxis gibt es auch einen Raum, in dem das Kind das so wichtige Stillsitzen lernen kann. Wichtig für die Konzentrationsförderung, speziell bei der Schulvorbereitung. Einfache Hilfsmittel, wie ein „Nudelkissen“ unterstützen dabei. Auf diesem Kissen sitzt das Kind gerade, warm und angenehm. Zusätzlich gibt es einen kleinen Hocker, auf dem das Kind seine Beine stellen kann, die sonst wahrscheinlich hin- und herschaukeln würden. Die Heilpflegerin kennt noch einige solch wirkungsvoller, gleichzeitig aber kaum mit Kosten verbundener Hilfsmittel.

Wichtige Elternberatung

Sie und ihr Team beraten die Eltern in dieser Hinsicht ausreichend: „Wir geben Imput, geben Ideen“, betont Birgit Kraft. Ohnehin ist die Zusammenarbeit mit den Eltern extrem wichtig. Sie kann vielen Eltern zeigen, wie sie ihr Kind besser verstehen lernen. Nicht nur sprachlich. Bei Hausbesuchen berät sie, um das heimische Umfeld möglichst auf das Kind abzustimmen. Hier wendet sie die gleiche Methode an wie in den Praxisräumen: „Der Ort soll Impulse geben zur Kreativität“. Die meisten Eltern sind begeistert von ihren Anregungen und nehmen sie dankbar an. Letztendlich sind sie es, die ihr Kind rund um die Uhr betreuen.

Apropos Hausbesuche, die Therapiestunden finden sowohl in ihrer Praxis als auch in Kindergärten und gelegentlich bei Hausbesuchen statt. Derzeit besteht ihr Team aus fünf Mitarbeitern – vier Frauen und ein Mann – die im gesamten Sauerland, also auf gut 1.900 km² tätig sind.

Wenn Birgit Kraft mit den Kindern arbeitet, geht sie ganz auf sie ein. Sie erzieht die Kinder nicht, sondern fördert sie. Mit Empathie und ganz viel Wertschätzung.

KraftOrt

Heilpädagogische Praxis



Gutenberstr.5, 59872 Meschede

Mobil 0170/6920660

Kraftbirgit@gmx.de