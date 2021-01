Newbie-Award geht an „Wagyu Sauerland“

Mitarbeiterin der FH für nachhaltige Nische mit Potenzial ausgezeichnet

Die Fachhochschule Südwestfalen freut sich mit Katrin Schütz, Absolventin der Agrarwirtschaft und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich in Soest. Gemeinsam mit ihrem Partner Christoph Willeke ist sie jetzt für ihren Betrieb „Wagyu Sauerland“ mit dem Newbie-Award ausgezeichnet worden. Das EU-geförderte Newbie-Netzwerk vergibt diese Auszeichnung bereits zum zweiten Mal an innovative Hofnachfolger, agrarische Startups, Quer- oder Neueinsteiger*innen.

Der Betrieb „Wagyu Sauerland“ hat die Jury überzeugt. Auf ihrem Hof in Arnsberg züchten Katrin Schütz und Christoph Willeke japanische Wagyu Rinder. Aufgezogen, geschlachtet und vermarktet werden die Tiere direkt auf ihrem Betrieb – die gesamte Wertschöpfungskette konzentriert sich dort. Seit 2019 können Verbraucher*innen dort direkt Fleisch oder einzelne Steaks und Burger bestellen, Tasting Events buchen und Patenschaften für die Tiere übernehmen, die fast ganzjährig auf der Weide stehen.

2016 hatte Christoph Willeke die schwarzen Rinder während eines Auslandjobs in Australien kennen- und schätzen gelernt. Ein Jahr später startete er mit Katrin Schütz das gemeinsame Projekt. Mittlerweile gehören 50 Wagyu-Rinder zur Herde. Tierwohl und Nachhaltigkeit stehen an erster Stelle. Dazu gehört für Schütz und Willeke auch, von den geschlachteten Tieren alle Teile zu verwerten.

Mit Anfang 30 zählen die beiden nicht nur zu den jüngsten Wagyu-Züchter*innen Europas, sondern auch zu den erfahrensten. Die gerade gekürten Newbie-Award-Winner leisten auf dem Gebiet Pionierarbeit. Auf die Frage, was andere von ihnen lernen können, antworten sie mit ihrem Leitspruch: „Wir denken Landwirtschaft neu, Selbstvermarktung statt Abliefern. Dafür ist Voraussetzung: Höchster Qualitätsanspruch, Innovationskraft und 100% Leidenschaft.“

Vergeben vom Bund der deutschen Landjugend e.V. (BDL), der Fachhochschule Südwestfalen und der Redaktion von f3 – farm.food.future würdigt der Newbie-Award innovative Neueinsteiger*innen in der Landwirtschaft. Er soll ihnen helfen, sich ein solides Netzwerk aufzubauen. Zu den Auswahlkriterien gehört, wie innovativ und erfolgreich die Geschäftsidee ist, was der Betrieb für Umwelt und Gesellschaft leistet und wie die Bewerbenden mit betrieblichen Herausforderungen umgehen.

Hintergrund

Newbie steht für new entrant network. Seit 2018 arbeiten zehn europäische Partner aus Forschung und Praxis an dem durch die Europäische Union geförderten Projekt Newbie, das sich wörtlich auch mit Neueinsteiger bzw. Neueinsteigerin übersetzen lässt. Gemeinsam haben sie es sich zum Ziel gemacht, sie zu unterstützen. Denn Junglandwirte und Junglandwirtinnen stehen vor großen Herausforderungen. Dazu gehört der Zugang zu Land, Kapital, Märkten…. Das Newbie-Netzwerk entwickelt Werkzeuge und gibt ihnen Informationen an die Hand, damit sie ihr Unternehmen erfolgreich aufbauen können. Damit sollen die ländlichen Räume in Europa auf lange Sicht erhalten und nachhaltig weiterentwickelt werden. Zu den Projektträgern gehören neben BDL und der Fachhochschule Südwestfalen, Universitäten aus Belgien und Slowenien, aus Portugal und den Niederlanden, Forschungsinstitute und Verbände aus Bulgarien, Großbritannien, Frankreich und Irland.