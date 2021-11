New Year – Neujahrskonzert: Spritziges zum Neuen Jahr

Förderverein und Stiftung der PhilSW ermöglichen CD-Produktion

Als Solistin konnte Sophie-Magdalena Reuter gewonnen werden. Die junge Hamburger Sopranistin wurde einem breiteren Publikum im Herbst 2017 bekannt, als sie als letzte deutsche Sängerin und Teilnehmerin in ihrem Fach das Semifinale des internationalen Gesangswettbewerbs „Neue Stimmen“ erreichte. Reuter ist Trägerin des Förderpreises des Mahler-Wettbewerbs Hamburg, des Ida-EhreKulturpreises und des Hermann-Rauhe-Sonderpreises. Sie ist Stipendiatin zahlreicher renommierter Stiftungen wie z.B. der Mozart-Gesellschaft Dortmund, von welcher sie auch mit dem Förderpreis der Kulturstiftung Dortmund ausgezeichnet wurde.

Dirigent des Programms ist Olivier Tardy. Der international gefragte Dirigent und vielseitige Künstler steht regelmäßig am Pult der Stuttgarter Philharmoniker, des Münchner Rundfunkorchesters oder der Münchner Symphoniker sowie weiterer nationaler und internationaler Orchester. Als Dirigent arbeitete er mit den Pianisten Ivo Pogorelich, Gerold Huber und Yulianna Avdeeva zusammen. 2015 begleitete er Christian Gerhaher bei seinem Programm mit Mozart-Arien in Landshut. Ein wichtiger Bestandteil in Olivier Tardys bisheriger Laufbahn ist sein großes Engagement für die Jugendarbeit. Dem 2007 gegründeten Jugendorchester der Bayerischen Staatsoper stand er als erster Dirigent vor und leitete außerdem mehrere Projekte des Bayerischen Landesjugendorchesters. Er unterstützt regelmäßig die Orchesterakademie des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Das ausgesuchte beschwingte Programm beinhaltet Arien von Puccini, Smetana, Dvorak und Mozart sowie bekannte Ouvertüren und Orchesterstücke von Mozart, Smetana, Tschaikowsky, Elgar, Glinka, Debussy und natürlich Strauß. Das Programm der CD inklusive der Mitwirkenden entspricht zum größten Teil dem Programm der kommenden Neujahrskonzerte, die wir hoffentlich ab dem 1. Januar 2022 in der Region spielen werden.

Quelle: philsw

Jetzt ist die CD fertig und wenn Sie beispielsweise noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk mit Ihrem Orchester suchen oder sich gar auf die kommenden Neujahrskonzerte einstimmen möchten, ist das sicherlich eine richtig schöne Idee. Die CD ist in den Filialen der Buchhandlung MankelMuth, bei „Bücher buy Eva“ in Hilchenbach sowie direkt bei der Philharmonie Südwestfalen (kamenik@philsw.de) für € 17,90 erhältlich. Die CD gibt es auch im WOLL-Onlineshop: https://woll-onlineshop.de/suedwestfaelische-symphonieorchester/