Neun neue Nachbarschaftshelfende

Angebot der Stadt Warstein, Caritas-Konferenzen der Region Rüthen-Warstein und dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Münsterland

Die Stadt Warstein bot die Schulung für „Nachbarschaftshelfende“ in Kooperation mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Münsterland an. Im Rahmen der Nachbarschaftshilfe unterstützen engagierte Privatpersonen pflegebedürftige Menschen im Alltag – zum Beispiel beim Einkaufen, bei Arztbesuchen, beim Spaziergang oder durch einfache Hilfe im Haushalt. Diese Unterstützung dient dazu, die Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen zu fördern und pflegende Angehörige zu entlasten. Nachbarschaftshilfe ist ein freiwilliges Engagement, allerdings können die Helfenden eine Aufwandsentschädigung erhalten.

Von praktischer Anleitung in „Erste Hilfe“ über Rechtliche Informationen, praktische Unterstützungsmaßnahmen bis hin zu Krankheitsbildern und Beeinträchtigungen im Alter erhielten die Teilnehmenden wertvolle Informationen von den Dozenten Mathilde Tepper, Dipl. Sozialarbeiterin / Dipl. Sozialpädagogin Kreative Fachtherapeutin Gerontopsychiatrie sowie von Detlev Winkler, Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK Warstein. In Zukunft können sie aktiv als Nachbarschaftshelfende tätig werden.