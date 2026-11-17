Manche Geschichten beginnen lange vor dem ersten großen Auftritt. Bei wellBlech beginnt sie mit neun Freunden, die seit Kindertagen gemeinsam Musik machen. Aus Schmallenberg kommt ihr Brass-Pop – und von hier aus soll es nun auf eine Festivalbühne in Österreich gehen.

Das Ziel: ein Auftritt beim Woodstock der Blasmusik 2027. Das Festival ist ein Treffpunkt für Blasmusikfans weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Für wellBlech wäre ein Platz im Programm ein besonderer Meilenstein.

Quelle: wellBlech

Die Jury ist überzeugt – jetzt zählt jede Stimme

Einen wichtigen Schritt hat die Band bereits geschafft: Beim Bandwettbewerb Copa Kapella wählte die Woodstock-Jury wellBlech unter die 15 Finalisten. Nun geht es ins öffentliche Online-Voting. Die drei Bands mit den meisten Stimmen sichern sich einen Auftritt beim Festival 2027.

Die Abstimmung läuft von Dienstag, 17. November 2026, um 10 Uhr bis Freitag, 20. November 2026, um 10 Uhr. Nach Angaben der Band kann täglich abgestimmt werden.

Nach Auftritten als Vorband der Fäaschtbänkler könnte damit das nächste große Kapitel für die Schmallenberger Musiker beginnen.

Quelle: wellBlech

Ein bisschen klicken, einen großen Traum unterstützen

Jetzt hoffen die neun Freunde auf ihre Heimat. Auf Menschen, die ihre Musik mögen, auf Freunde des heimischen Vereins- und Musiklebens – und auf alle, die einer Sauerländer Band diesen besonderen Auftritt gönnen.

Ob aus Schmallenberg, Winterberg, Meschede, Olpe oder anderswo: Wer wellBlech unterstützen möchte, kann während des Abstimmungszeitraums täglich seine Stimme abgeben und den Aufruf weitertragen.

Also, Sauerland: Geben wir den neun Freunden Rückenwind für ihre musikalische Reise nach Österreich. Das wäre doch was, woll!

Hier für wellBlech abstimmen:

https://www.woodstock.at/copa-kapella

Am Montag, 23. November werden die Siegerbands dann bekanntgegeben.

Die Abstimmung auf einen Blick

Band: wellBlech aus Schmallenberg

wellBlech aus Schmallenberg Wettbewerb: Copa Kapella

Copa Kapella Start: Dienstag, 17. November 2026, 10 Uhr

Dienstag, 17. November 2026, 10 Uhr Ende: Freitag, 20. November 2026, 10 Uhr

Freitag, 20. November 2026, 10 Uhr Mitmachen: Laut Band täglich abstimmen

Laut Band täglich abstimmen Ziel: Die drei stimmenstärksten Bands spielen beim Woodstock der Blasmusik 2027