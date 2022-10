Neues Team für Jedermänner und -frauen

Egal, ob top motivierter Rennfahrer, leidenschaftlicher Tourenfahrer oder Rennradanfänger – ab sofort kann jeder oder jede beim Team Saris Rouvy Sauerland mitmachen. Mit der Erweiterung des Pro Teams um eine weitere Gemeinschaft für Hobbyfahrer und -fahrerinnen sowie Amateure, will die Teamleitung um Heiko Volkert und Jörg Scherf künftig allen Radsportlern einen Zugang zur Szene und zur Mannschaft ermöglichen.

„Zahlreiche Veranstaltungen der Profis gehen in Deutschland Hand in Hand mit den sogenannten ‚Jedermann Events‘, die sich einer großen Beliebtheit erfreuen“, so Heiko Volkert aus Eslohe. „Bei Rennen wie Rund um Köln, Frankfurt, Münsterland Giro oder den Cyclassics in Hamburg stehen jährlich tausende Radsportler und Radsportlerinnen am Start. Dazu kommen Marathons, Radurlaube und Radtourenfahrten.“ Auch das Team Sauerland hat diese starke Nachfrage in den vergangenen Jahren zu spüren und regelmäßig Anfragen hierzu bekommen. „Allerdings hatten wir bisher einfach nicht das Personal und die Zeit, um neben dem Pro Team auch noch etwas Größeres für diesen Bereich zu organisieren“, erklärt Jörg Scherf. Mittlerweile haben sich die Mannschaft und der Betreuerstab jedoch weiterentwickelt, sodass nun auch ein zusätzliches Angebot für Freizeitsportler und Amateure auf die Beine gestellt werden kann. Ihnen möchte das SARIS ROUVY Sauerland Team die Möglichkeit einer Wildcard geben.

Mitglied der Community werden und für eines der drei angebotenen Pakete entscheiden

Wer in denselben Farben des bekannten Pro Teams ins kommende Jahr starten möchte, kann sich für eins von insgesamt drei Paketen entscheiden. Für Einsteiger bietet die Mannschaft ein original Team Kit, bestehend aus einem Trikot-/Hose-Set, hochwertigen Falke Socken sowie weiterem Zubehör an. Zusätzlich werden Sonderkonditionen von Partnern und Sponsoren weitergegeben. Bei regelmässigen Ausfahrten und Team-Events besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit den Profis zu fahren. Für die etwas ambitionierteren Sportler gibt es weitere Angebote: Neben einer sportmedizinischen Untersuchung, einem umfangreicheren Bekleidungspaket und einer Einladung ins Team-Trainingslager kann man sich fachkundig von den Team Sauerland Trainern coachen lassen.

Saisonaufbau und Planung unter professioneller Anleitung

Mit den Zwillingen Abram und Michiel Stockman stehen zwei erfahrene Trainer mit Profi-Erfahrung zur Verfügung. Beide haben ein abgeschlossenes Studium und sind ausgebildete Trainer. Michiel Stockman hat nach drei erfolgreichen Jahren im Sauerland Team seine Rennkarriere beendet und freut sich auf weiteren Kontakt mit dem Team im neuen Betätigungsfeld. Grundlage einer seriösen Trainingsplanung ist eine umfangreiche sportmedizinische Untersuchung und Leistungsdiagnostik. Beides bietet die Mannschaftsleitung der neuen Community in Zusammenarbeit mit dem „Sportmedizinischen Institut“ der Uniklinik Münster. „Während sich die Untersuchung und Leistungsdiagnostik in Münster auf ein oder zweimal im Jahr beschränkt, wird der Kontakt mit dem Trainerteam regelmässig laufen“, erklärt Jörg Scherf. „Die Athletinnen und Athleten können so ihre Trainingspläne individuell auf Höhepunkte vorbereiten und das Beste aus sich herausholen.“

Gemeinsame Starts mit den Profis bei Rund um Köln und anderen Rennen

Mit der gemeinsamen Teilnahme bei Rennen oder Trainings soll eine Gemeinschaft rund um das Team wachsen. Im kommenden Jahr planen die Sauerländer als ersten Höhepunkt mit den Jedermännern und Profis bei Rund um Köln an den Start zu gehen. Beim Klassiker am Rhein gehen neben den knapp 200 Profis auch tausende Hobby-Rennfahrerinnen und Rennfahrer ins Rennen. Vor Ort werden die Sauerländer vom Betreuerstab des Pro Teams mit betreut. Das älteste Rennen in Deutschland findet am 22. Mai statt und ist einer der alljährlichen Highlights im Sauerländer Rennkalender. Weitere gemeinsame Termine werden beim ersten Team-Treffen im Winter geplant.

Quelle: Quelle "why_ex GmbH"

Jedes Mitglied unterstützt die Nachwuchsfahrer

Mit jedem gebuchten Paket unterstützten die Mitglieder der Community zudem die Nachwuchsfahrer des Saris Rouvy Sauerland Pro Teams. „Somit hilft jeder den jungen Talenten auf dem Weg in den Leistungssport, denn dieser Weg ist ohne Radsport verrückte Typen und Sponsoren nicht möglich“, so Heiko Volkert.

Buchung bis 11.11.- Nachmeldungen möglich – genaue Informationen auf der Homepage des Teams

Das Wildcard-Programm kann jederzeit gebucht werden. Wer bereits im Frühjahr mit der Teamkleidung ausgestattet werden möchte, der sollte sich jedoch bis spätestens zum 11. November 2022 anmelden, denn dann endet der erste Bestell-Slot für Team Trikots, Hosen etc. für die kommende Saison. Fragen zur Mitgliedschaft beantwortet das SARIS ROUVY Sauerland Team gern per Email (info@svl-sports.de) oder telefonisch unter 02973975786. Dreh- und Angelpunkt um das Team wird das neue Hauptquartier in Arnsberg. Infos und Anmeldung unter www.team-sauerland.com .