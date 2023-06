Neues Programm der Kulturellen Vereinigung Schmallenberg vorgestellt

Konzert mit dem Cuarteto Repentino

Schmallenberg. Die Kulturelle Vereinigung Schmallenberg fiebert der neuen Spielzeit entgegen. Das Programm steht, alle Veranstaltungen sind online unter www.kulturelle-vereinigung.de veröffentlicht und die Programmhefte liegen ab dieser Woche an den bekannten Stellen in Schmallenberg aus. Der Vorverkauf startet am 1. Juli online unter o.a. Adresse und bei den bekannten Vorverkaufsstellen. Einer erfolgreichen Spielzeit 2023/2024 steht also nichts mehr Weg.

13 Veranstaltungen von September bis April

Den aktiven Vereinsmitgliedern geht es vor allem um eine ausgewogene Mischung und so ist bei den Veranstaltungen von Schauspiel über Musik und Kabarett bis hin zu Figurentheater für Kinder alles dabei. Jeder kann etwas für seinen Geschmack finden.

Auftakt zur neuen Spielzeit ist am 24.09. mit dem Schauspiel „Der Trafikant“ nach dem Roman von Robert Seethaler. Anschließend steht schon Mitte Oktober ein besonderes Konzert-Highlight auf dem Programm. Unter dem Titel „Fabuloso“ findet ein Konzert mit dem Cuarteto Repentino statt. Fabuloso heißt auf Deutsch fabelhaft und das Publikum kann sich auf ein fabelhaftes Konzert von vier Profimusikern freuen, zu deren Repertoire Klassik, Jazz, aber auch Latin und Klezmer Musik zählen. Ganz nach dem Motto „Vier Instrumente, vier Länder, vier Kulturen.“ Am 5. November geht es weiter mit Kabarett. Arnulf Rating hat die wichtigsten deutschen Kabarettpreise wie den Deutschen Kleinkunstpreis und den Deutschen Kabarettpreis gewonnen und ist regelmäßig in Kabarettsendungen im Fernsehen zu sehen. In seinem Programm Tagesschauer nimmt er sich die Schlagzeilen des Tages vor und bietet Unterhaltung mit Haltung. Musikalisch wird es wieder am 19. November beim Kammerkonzert mit Albrecht Menzel und Magda Amara. Albrecht Menzel wird in der Presse als Teufelsgeiger bezeichnet, der bei seinem Violinkonzert von Magda Amara am Klavier begleitet wird. Das Duo tritt bei seinen Konzerten als gleichgestimmte und gleichgesinnte Partner auf, so dass Zuhörer den Eindruck gewinnen, es erklinge ein Instrument.

Quelle: Foto: POP-EYE/Kriemann] Arnulf Rating Politkabarett, Politik, Karneval, Comedy, Show. Foto: POP-EYE/Kriemann]

Zum Jahresende stehen im Dezember noch zwei Veranstaltungen auf dem Programm. Am Sonntag, dem 3. Dezember erlebt das Publikum unter dem Titel „Bäume“ eine Text-Klang-Objekt-Collage, die vom Teatron Theater Arnsberg präsentiert wird. Bei der nächsten Veranstaltung Mitte Dezember denkt die Kulturelle Vereinigung an die kleinen Kulturfans in Schmallenberg und Umgebung und bietet Figurentheater für Kinder ab 3 Jahren. Das Stück „Ein Besen für Hexe Hilda“ ist eine wunderbar fantasievolle und humorvolle Geschichte für junge Zuschauer. Und darum geht es: Die kleine Hexe Hilda trifft auf ihrer Suche nach einem richtigen Hexenbesen auf viele seltsame Wesen.

Das neue Jahr startet direkt mit einem Höhepunkt. Am 6. Januar wird das Philharmonische Orchester Hagen wieder das Publikum begeistern und mit seinem „Tanz um die Welt“ ein abwechslungsreiches Konzert auf hohem musikalischem Niveau präsentieren. Der Kartenvorverkauf für das Neujahrskonzert in der Stadthalle startet am 1. Dezember.

Bis Ende April kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer noch gleich zwei Mal in den Genuss von Schauspielkunst. Das Theaterstück Vater (Le père) von Florian Zeller wird ebenso geboten wie „Die Dinge meiner Eltern“ von und mit Gilla Cremer.

Für den März hat die Kulturelle Vereinigung das Malion Quartett, das 2018 gegründet wurde und schon einige beachtliche Auszeichnungen erhalten hat, für das beliebte Kreuzgang-Konzert im Kloster Grafschaft verpflichtet. Das Streichquartett besticht bei seinen Konzerten durch Ideenreichtum und Energie, die Musik wird durch die vier jungen Streicher/innen wunderschön und packend erzählt.

Abschluss der Spielzeit 2023/2024 ist am 21. April mit einer Kabarett-Veranstaltung. Die aus dem Fernsehen bekannte Kabarett-Lady Barbara Ruscher beschäftigt sich in „Mutter ist die Best(i)e“ mit den brennenden Themen unserer Zeit wie Patchwork, Partnerportalen und anderen Problemen. Das Publikum darf sich auf einen amüsanten Abend mit der charmanten, herrlich bösen, selbstironischen und lustigen Barbara Ruscher freuen.

Zwei Veranstaltungen der Spielzeit 2023/2024 finden nicht in Schmallenberg statt, aber die Kulturelle Vereinigung organisiert eine Busfahrt und bestellt die Eintrittskarten. Am 12. November spielt das London Philharmonic Orchestra in der Kölner Philharmonie ein Konzert zusammen mit der Pianistin Hélène Grimaud. Die Tickets für dieses musikalische Highlight müssen bis zum 15. September bei der Geschäftsstelle der Kulturellen Vereinigung im Rathaus bestellt werden. Eine weitere externe Veranstaltung findet am 4. Februar 2024 im Opernhaus Dortmund statt: Kartenwünsche für „Orpheus in der Unterwelt“, Opéra-Bouffon von Jacques Offenbach sind bis zum 2. Januar nächsten Jahres an die Geschäftsstelle zu richten.