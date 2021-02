Neues Konzept für neue Zeiten

Erfolg hat drei Buchstaben: T.U.N. So sagte es der alte Goethe. Seit Dezember des vergangenen Jahres arbeiten im Sauerland zwei große Online-Portale zusammen: imsauerland.de und woll-magazin.de. Und warum ist das so, werden Sie fragen?

Durch die Zusammenarbeit entstehen für Firmen und Organisationen einzigartige Werbemöglichkeiten und Reichweiten – für das gesamte oder Teile des Sauerlandes, und dies crossmedial in Web, Print und Social Media. Warum tun das die beiden Firmen Werbeagentur netzpepper in Winterberg und WOLL-Magazin in Schmallenberg-Kückelheim? „Weil wir von WOLL und von imSauerland unsere Heimat und die Sauerländer Lebensart lieben und wissen, dass wir durch die Bündelung unserer Medien mehr Sauerländer und Urlaubsgäste erreichen und damit mehr Kaufkraft hier bei uns im schönen Sauerland binden“, sagt Sonja Sommer von der Agentur netzpepper.

Die Neuentdeckung von Heimat

Regierungspräsident Hans-Jochen Vogel ging Ende 2019 in einer Rede zum 50-jährigen Jubiläum der Arbeitsgemenschaft Freudenberger Heimatvereine auf Heimat und zeitgenössische Ästhetik ein. Der Regierungspräsdident wörtlich: „Im Sauerland ist im Rahmen der „Heimatisierung“ der vergangenen Jahre beispielsweise das Regionallabel „WOLL“ entstanden, das Heimatliebe und zeigenössischen Auftritt verknüpft…“. – Hermann-J. Hoffe, Entdecker von WOLL und Herausgeber des WOLL-Magazins dazu: „Mit vielen guten Ideen, vielen wertvollen Jahren Erfahrung und einem engagierten Team aus festen und freien Mitarbeitern werden wir imsauerland.de und WOLL-online mit ihren jetzt schon bemerkenswerten Zugriffszahlen weiter ausbauen: durch aktuelle Nachrichten und Angebote, als Plattform für Handel, Handwerk und Dienstleistung, mit jeder Menge Freizeittipps, Events, online buchbaren Gastgebern, einer regionalen Jobbörse und natürlich dem Sauerland-Wetter – alles ortsbezogen und thematisch ausgespielt.“

imSauerlandWOLL

Ein Konzept für mehr Erfolg – imSauerlandWOLL

Durch die Zusammenarbeit der Online-Plattform imSauerland.de, von der Agentur netzpepper und woll-magazin.de, Online-Kanal der sechs Regional-Printausgaben des WOLL-Magazins, bekommen auf der einen Seite die werbetreibenden Unternehmen und Organisationen und auf der anderen Seite die Bewohner und Gäste des Sauerlandes eine einzigartige Möglichkeit für perfekte Kommunikation und umfassende Information. In einer 32-seitigen Broschüre unter dem übergreifenden Titel imSauerlandWOLL informieren neben netzpepper und WOLL-Magazin die axo.media, als Vertriebspartner über das neue Erfolgskonzept für erfolgreiche Kommunikation in der heutigen Zeit. Die Broschüre kann bei WOLL angefordert werden. Eine Mail an info@woll-magazin.de genügt oder Anruf unter 0 29 71 – 87 0 87.