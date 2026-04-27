Neues Kinderbuch „Norbert und Kalle im Unterholz“ im WOLL-Verlag erschienen

„Kinder sollen den Wald wieder mit allen Sinnen entdecken“

WOLL: Wie ist die Idee zu „Norbert und Kalle im Unterholz“ entstanden?

Eva Bartnik: Ursprünglich wollte ich gar kein Buch schreiben. Mein Ziel war es zunächst, zwei sympathische Maskottchen für meine Pilz-AG zu entwickeln, die die Kinder durch die verschiedenen Themen begleiten. So entstanden Norbert, der Steinpilz, und Kalle, der Hexenröhrling. Aus einem ersten Reim über die beiden Figuren entwickelte sich nach und nach eine Geschichte. Da Kinder Reime sehr lieben, sie sind eingängig, laden zum Mitsprechen ein und bleiben gut im Gedächtnis, blieb ich bewusst bei dieser Form. So wurden aus zwei Maskottchen schließlich die Figuren meines Buches.

Quelle: Patricia Korn



WOLL: Gab es ein konkretes Erlebnis im Wald, das dich inspiriert hat?

Eva Bartnik: Ein einzelnes Schlüsselerlebnis gab es nicht. Meine Inspiration kommt eher aus meiner tiefen Verbundenheit mit dem Wald. Ich verbringe meine Freizeit sehr gerne dort. Der Wald wirkt beruhigend auf mich und ist ein wichtiger Ausgleich zum Arbeitsalltag. Beim Spazierengehen, Durchatmen und Innehalten entstehen oft die besten Ideen. Diese Atmosphäre, das Runterfahren und die Stille des Waldes hat die Geschichten rund um Norbert und Kalle maßgeblich geprägt.



WOLL: Warum die Ausbildung zum zertifizierten Pilzcoach (DGfM)?

Eva Bartnik: Eigentlich wollte ich zunächst Waldpädagogin werden. Das ließ sich jedoch nicht genehmigen, weil dafür zu viele Präsenztage während der Schulzeit nötig gewesen wären. Als Alternative habe ich dann einen Online-Kurs bei Regio Ranger belegt, der hat mich thematisch sofort gepackt. Über den Online-Kurs bin ich auf die Ausbildungen der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) aufmerksam geworden. Ich habe mich schließlich für eine Fortbildung bei Thomas Schmidt, einem Pilz-Sachverständigen, in Hann. Münden angemeldet und war begeistert von der enormen Vielseitigkeit der Pilze, von ihren Einsatzmöglichkeiten in Pädagogik und Alltag bis hin zur praktischen Arbeit mit Kindern. Seitdem bin ich „infiziert“ im besten Sinne und sehr glücklich, diesen Weg gegangen zu sein.

Quelle: Patricia Korn



WOLL: Was möchtest du Kindern mit deinem Buch mit auf den Weg geben?

Eva Bartnik: Ich möchte bei Kindern Freude und Neugier für die Natur wecken. Sie sollen lernen, mit offenen Augen durch den Wald zu gehen – am besten gemeinsam mit ihren Eltern. Wenn Kinder einmal wissen, dass es zum Beispiel den Birkenporling gibt, entdecken sie ihn plötzlich überall. Genau dieses bewusste Wahrnehmen der Natur ist mir wichtig. Denn was Kinder schätzen lernen, sind sie später eher bereit zu schützen. Deshalb liegt mir auch der Gedanke des Umweltschutzes am Herzen: Mein Buch soll Kindern zeigen, wie spannend Pilze und der Wald sind, und damit einen Beitrag leisten, Naturwissen,

Achtsamkeit und Verantwortungsgefühl zu fördern.

Quelle: Patricia Korn



WOLL: Was lernen Kinder im Wald, das im Kinderzimmer oft zu kurz kommt?

Eva Bartnik: Im Wald erleben Kinder Natur ganzheitlich mit allen Sinnen: Sie sehen Blätter,

hören Vogelstimmen, riechen den Waldboden und Pilze und fühlen Moos oder Rinde. So werden abstrakte Inhalte aus dem Klassenzimmer zu konkreten Erfahrungen. Dabei werden Beobachtungsgabe und Achtsamkeit geschult. Kinder lernen Spuren zu lesen, Lebensräume zu unterscheiden und Jahreszeiten bewusst wahrzunehmen und entwickeln ein besseres Verständnis für ökologische Zusammenhänge. Auch Bewegung spielt eine wichtige Rolle: Sie stärkt Motorik, Balance und Koordination. Viele Kinder sind draußen zudem ausgeglichener, da die Natur eine beruhigende Wirkung hat.



WOLL: Was sollten Kinder über den Umgang mit Pilzen und die Natur wissen?

Eva Bartnik: Zunächst gehören ein paar Grundregeln dazu: Kinder sollten wissen, wo

Pilzesammeln erlaubt ist und in welchen Mengen gesammelt werden darf. Solche gesetzlichen Bestimmungen klärt man am besten vorab. Wichtig ist außerdem, dass Kinder Pilze nur in Begleitung eines erwachsenen, sachkundigen Menschen sammeln. So lernen sie von Beginn an, verantwortungsvoll und sicher mit dem Thema umzugehen. Auch die Art des Sammelns spielt eine große Rolle. Pilze gehören in einen luftigen Korb, nicht in eine Plastiktüte. Viele Vergiftungen entstehen nämlich durch falsche Lagerung. Pilze sind leicht verderblich und müssen wie rohes Fleisch oder Fisch zügig gekühlt und verarbeitet werden. Bei den Artenkenntnissen ist eine klare Einsteigerregel hilfreich: Am Anfang keine Pilze mit Lamellen sammeln, denn unter diesen gibt es mehrere sehr giftige, teils tödlich giftige Arten. Schwammpilze (Röhrlinge) sind für Einsteiger meist sicherer, auch wenn es auch dort Arten gibt, die Magen-Darm-Beschwerden verursachen können.

Quelle: Patricia Korn



WOLL: Was motiviert dich in deiner Arbeit als Sozialpädagogin und Pilzcoach im Umgang

mit Kindern?

Eva Bartnik: Mich motiviert besonders, dass die Pilz-AG ein freiwilliges Angebot ist und für

viele Kinder etwas Einzigartiges darstellt. Weil Pilzwissen in vielen Familien kaum noch weitergegeben wird, entdecken die Kinder hier etwas völlig Neues und genau dieses „Wow, das ist interessant, das will ich lernen!“ erlebe ich häufig. Wir sind viel draußen, arbeiten ganz praktisch und verbinden Bewegung, Naturerfahrung und Wissen. Das begeistert die Kinder spürbar, sie sind mit großer Freude und Aufmerksamkeit dabei. Diese Rückmeldungen zeigen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und die Inhalte gut ankommen. Und am stärksten motiviert mich, in glückliche, neugierige Kinderaugen zu schauen, das ist jedes Mal die beste Bestätigung für meine Arbeit.

Quelle: Patricia Korn



WOLL: Gibt es Ideen oder Pläne für weitere Bücher?

Eva Bartnik: Eine direkte Fortsetzung von „Norbert und Kalle“ ist derzeit nicht geplant, ebenso wenig ein Buch für Erwachsene. Woran ich aber gerade mit viel Freude arbeite, ist eine Sammlung von Gedichten aus dem Schulalltag. Im Schulbetrieb erlebt man so viele lustige und berührende Anekdoten, die möchte ich in Reimform festhalten und illustrieren. Außerdem reizt mich die Idee, kurze Dackel-Geschichten zu schreiben. Ich bin ein großer Dackel-Fan und habe selbst einen kleinen rauhaarigen Dackel zu Hause. Wenn es die Zeit erlaubt, würde ich diese Projekte sehr gern umsetzen. Ich setze mir dabei allerdings keinen Druck. Solche Geschichten sollen aus der Lust am Schreiben entstehen, nicht aus Zwang.



WOLL: Vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt der Pilze!

„Norbert und Kalle im Unterholz“ ist ein ideales Buch für gemeinsame Vorleseabende – spannend, lehrreich und liebevoll erzählt. Erhältlich ist es für 9,90 Euro im WOLL-Onlineshop sowie bei Amazon:

ISBN: 978-3-912023-10-7