Neues Jahr – neuer Schützenpodcast

Warsteiner und Uni Paderborn geben Praxistipps für die Vereinsverwaltung

Hilfreiche Anregungen: In der heutigen Ausgabe des Schützenpodcastes spricht Jonas Leineweber von der Uni Paderborn mit dem Experten Christian Linnemann über Steuern im Schützenvereinskontext. Damit steigen sie in die letzte Rubrik der etwas anderen Warsteiner Schützenkonferenz ein. Die neue Folge und alle weiteren Podcastausgaben sind auf Spotify, Soundcloud und iTunes verfügbar.

Das Thema Steuern steht für jede Privatperson, aber mittlerweile auch für Schützenvereine auf der Tagesordnung.Dabei sind gerade die für Vereine geltenden Regelungen, Vorgaben oder Gesetze nicht immer sofort verständlich und nachvollziehbar. Das macht es den ehrenamtlich geleiteten Vereinen besonders schwierig, denn diese haben nicht immer einen Experten für das Steuerrecht in ihren eigenen Reihen.

Dass Christian Linnemann hingegen ein echter Steuerexperte ist, hat er bereits bei der zweiten Warsteiner Schützenkonferenz 2019 unter Beweis gestellt. Denn dort hat der Steuerreferent zum ersten Mal mit den anwesenden Schützenvereinen über Steuern im Vereinskontext gesprochen. In der aktuellen Podcastfolge orientiert er sich besonders an den im Vorfeld zugesandten Fragen der Schützenvereine. So werden unter anderem die steuerrechtlichen Besonderheiten für die Vereine thematisiert. Christian Linnemann geht darauf ein, was bei korrekter Führung der Barkasse zu beachten ist. Aber auch im Steuerzusammenhang muss die aktuelle Situation beachtet werden, da das letzte Jahr aus steuerrechtlicher Sicht ein besonderes war.

In der neunten Folge, die am 27. Januar erscheint, schließen Jonas Leineweber und Benjamin Payer von Warsteiner die Konferenz ab und ziehen ein gemeinsames Fazit. Damit geht die dritte Warsteiner Schützenkonferenz zu Ende. Ab Februar können sich Podcastfans auf weitere Folgen zum Thema Schützenwesen freuen.