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Neues Familienangebot im Sauerland: Auszubildende entwickeln „Bauernhof-Entdecker-Spiel“

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ haben vier Auszubildende aus dem Sauerland gemeinsam mit dem Schmallenberger Kinderland e.V. als Auftraggeber ein neues touristisches Angebot für Familien entwickelt: das „Bauernhof-Entdecker-Spiel“.

26. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Schmallenberger Sauerland Tourismus

Beteiligt an dem Projekt sind Annika Gerken (Tourismus Brilon-Olsberg GmbH), Emma Nähter (Campingplatz Hof Biggen), Elina Schütte (Freizeitwelt Sauerland GmbH) und Vanessa Schütte (Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH). Das Spiel richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren und vermittelt ihnen auf spielerische Weise Wissenswertes rund um das Leben auf dem Bauernhof.

Mithilfe einer Audiobox werden die Kinder durch das gesamte Spiel geführt. In der Geschichte unterstützen sie eine Bäuerin dabei, den Bauernhof wieder auf Vordermann und ihren durcheinander geratenen Tagesablauf wieder in Form zu bringen. Erzählt wird die Geschichte von der Biene Brummhilde, die die Kinder durch die verschiedenen Stationen begleitet und mit ihnen gemeinsam den Bauernhof erkundet. Während des Spiels lösen die Kinder unterschiedliche Aufgaben und Rätsel.

Dabei erfahren sie unter anderem, woran man erkennt, ob ein Huhn braune oder weiße Eier legt, und was Pferde eigentlich fressen dürfen. Weitere Fragen rund um das Leben auf dem Bauernhof werden spielerisch aufgegriffen und durch verschiedene Aufgabenformate ergänzt – beispielsweise durch ein Wimmelbild, ein Memory oder sogar durch das Basteln eines Euters.

Quelle: Schmallenberger Sauerland Tourismus

Während der Entwicklungsphase konnten die vier Auszubildenden ihr eigenes Wissen rund um die Landwirtschaft erweitern. Zudem hatten sie die Möglichkeit, verschiedene Ferienbauernhöfe zu besichtigen und wertvolle Einblicke in den Alltag auf den Höfen zu gewinnen. Das Bauernhof-Entdecker-Spiel ist speziell für Feriengäste auf den Schmallenberger Kinderland-Höfen konzipiert und soll das bestehende Höfeprogramm ergänzen.

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

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