Neues aus dem Klassenzimmer im Habbels

Nach dem mehr als erfolgreichen Auftritt des Lehrerkabaretts „die daktiker“ vor einigen Jahren konnte die Kulturelle Vereinigung nun den ausgebildeten Deutschlehrer „Herr Schröder“ für einen Auftritt nach Schmallenberg verpflichten. „Herr Schröder“ wird am Sonntag, 31. Oktober 2021, 19.00 Uhr, in seinem Programm „<Instagrammatik>“ auf der Kulturbühne des Habbels das System Schule aus dem Blickwinkel des Kabarettisten eingehend analysieren.

Auch für diese Veranstaltung gilt, dass Karten ausschließlich per Email über kontakt@kulturelle-vereinigung.de oder über die Vorbestellung im Rathaus Schmallenberg (Frau Hennecke-Schütte, Tel.: 02972/980-208 (Mo. 8.30 – 12Uhr, Di. 8.30 – 16 Uhr, Do. 13.30 – 18 Uhr), bzw. das Kontaktformular der Homepage www.kulturelle-vereinigung.de erhältlich sind und an der Abendkasse ausgegeben werden. Ein Hygieneplan kann auf der Homepage der Kulturellen Vereinigung eingesehen werden.