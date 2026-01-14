Neueröffnung: Indoor Tobewelt Foxx Club in Winterberg

Kinder aller Altersklassen können sich auf den Spielpark im Hotel Schöner Asten freuen

Quelle: Foxx

Toben ganz oben: In Winterberg entsteht ein neuer Lieblingsort für alle, die Bewegung, Spaß und Abenteuer lieben: der Foxx Club. Für die Gäste des Resorts Schöner Asten und für alle, die aus Winterberg und Umgebung kommen, bietet der Foxx Club eine wetterunabhängige, sichere und vielseitige Freizeitmöglichkeit, die sowohl Bewegung als auch gemeinsames Erleben in den Mittelpunkt stellt – Spaß und Action inklusive. Die moderne Tobewelt bietet Kindern jeden Alters genau das, was sie brauchen – Raum zum Auspowern, Platz für Mutproben und jede Menge Möglichkeiten, Neues zu entdecken.

Attraktionen von Hüpfburg bis Multicourt

Nicht nur die Jüngsten fühlen sich hier wohl. Ein liebevoll gestalteter Kleinkinderbereich lädt zum sicheren Erkunden ein. Für ältere Kids und Teens geht es dann richtig zur Sache: Ein großes Klettergerüst mit Netzen, Rampen und Rutschen, der Spidertower für alle Mutigen oder die beliebten Trampoline sorgen dafür, dass garantiert niemand stillstehen möchte. Wer zwischendurch Abwechslung sucht, findet an der Hüpfburg, im Multicourt oder an den Spielstationen schnell neue Herausforderungen.

Quelle: Schöner Asten

Restaurant Panorama Terrassen nebenan

Der Foxx Club ist bei jedem Wetter eine Empfehlung sowohl für Mini-Abenteurer, Grundschulkids oder für sportliche Teens – jede Altersgruppe findet hier ihren eigenen Lieblingsbereich. Während die Kids Abenteuer pur erleben, wartet auf die Eltern nebenan in den Panorama Terrassen ein familienfreundliches Speisen- und Getränkeangebot – alles mit Blick über Monitore auf das Geschehen. Für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch gibt’s im Bereich des Spielparks eine Auswahl an Snacks und Erfrischungsgetränken. Auch die Eintrittspreise bleiben fair: Kinder und Erwachsene zahlen jeweils einen festen Tagespreis für unbegrenzten Spielspaß – und das an 365 Tagen im Jahr von 10:30–18:00 Uhr.

Quelle: Foxx

Den coolsten Geburtstag feiern

Ein echtes Highlight sind die drei unterschiedlichen Geburtstagspakete (ab 7,90 € pro Kind + Eintritt). Mit dekorierten Tischen, kleinen Geschenken, Menüoptionen und viel Spielzeit wird jede Feier zu einem entspannten Rundum-Sorglos-Erlebnis für die Eltern und zum coolen Geburtstag für die Kids.



Mehr Infos auf

www.foxx-club.de

Öffnungszeiten: Jeden Tag von 10:30–18:00 Uhr geöffnet