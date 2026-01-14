Magazin für die Sauerländer Lebensart

Neueröffnung: Indoor Tobewelt Foxx Club in Winterberg

Für die Gäste des Resorts Schöner Asten und für alle, die aus Winterberg und Umgebung kommen, bietet der Foxx Club eine wetterunabhängige, sichere und vielseitige Freizeitmöglichkeit, die sowohl Bewegung als auch gemeinsames  Erleben in den Mittelpunkt stellt – Spaß und Action inklusive.

14. Januar 2026 | 2 Minuten Lesezeit

Quelle: Foxx

Kinder aller Altersklassen können sich auf den Spielpark im Hotel Schöner Asten freuen

Quelle: Foxx

Toben ganz oben: In Winterberg entsteht ein neuer Lieblingsort für alle, die Bewegung, Spaß  und Abenteuer lieben: der Foxx Club. Für die Gäste des Resorts Schöner Asten und für alle, die aus Winterberg und Umgebung kommen, bietet der Foxx Club eine wetterunabhängige, sichere und vielseitige Freizeitmöglichkeit, die sowohl Bewegung als auch gemeinsames  Erleben in den Mittelpunkt stellt – Spaß und Action inklusive. Die moderne Tobewelt bietet  Kindern jeden Alters genau das, was sie brauchen – Raum zum Auspowern, Platz für  Mutproben und jede Menge Möglichkeiten, Neues zu entdecken.

Attraktionen von Hüpfburg bis Multicourt

Nicht nur die Jüngsten fühlen sich hier wohl. Ein liebevoll gestalteter Kleinkinderbereich lädt  zum sicheren Erkunden ein. Für ältere Kids und Teens geht es dann richtig zur Sache: Ein  großes Klettergerüst mit Netzen, Rampen und Rutschen, der Spidertower für alle Mutigen  oder die beliebten Trampoline sorgen dafür, dass garantiert niemand stillstehen möchte.  Wer zwischendurch Abwechslung sucht, findet an der Hüpfburg, im Multicourt oder an den  Spielstationen schnell neue Herausforderungen.

Quelle: Schöner Asten

Restaurant Panorama Terrassen nebenan

Der Foxx Club ist bei jedem Wetter eine Empfehlung sowohl für Mini-Abenteurer,  Grundschulkids oder für sportliche Teens – jede Altersgruppe findet hier ihren eigenen  Lieblingsbereich. Während die Kids Abenteuer pur erleben, wartet auf die Eltern nebenan in  den Panorama Terrassen ein familienfreundliches Speisen- und Getränkeangebot – alles mit  Blick über Monitore auf das Geschehen. Für den kleinen Hunger und Durst zwischendurch  gibt’s im Bereich des Spielparks eine Auswahl an Snacks und Erfrischungsgetränken. Auch  die Eintrittspreise bleiben fair: Kinder und Erwachsene zahlen jeweils einen festen  Tagespreis für unbegrenzten Spielspaß – und das an 365 Tagen im Jahr von 10:30–18:00  Uhr.

Quelle: Foxx

Den coolsten Geburtstag feiern

Ein echtes Highlight sind die drei unterschiedlichen Geburtstagspakete (ab 7,90 € pro Kind +  Eintritt). Mit dekorierten Tischen, kleinen Geschenken, Menüoptionen und viel Spielzeit wird  jede Feier zu einem entspannten Rundum-Sorglos-Erlebnis für die Eltern und zum coolen  Geburtstag für die Kids.

Mehr Infos auf
www.foxx-club.de 
Öffnungszeiten: Jeden Tag von 10:30–18:00 Uhr geöffnet

Bild von WOLL Online-Redaktion

WOLL Online-Redaktion

Weitere Beiträge ansehen

Weitere Artikel:

Familie
Hier macht der Osterhase Höhenmeter
16. April 2025 | 2 Minuten Lesezeit
Zwei Teams aus NRW bei der Bob-WM auf dem Podium
Sport
Sechs Medaillen für Athletinnen aus NRW bei Bob- und Skeleton WM in Winterberg
3. März 2024 | 2 Minuten Lesezeit
Engagement
VORAUSDENKER 2021: Hauptpreis von 5.000 Euro geht an den Bäderverein Siedlinghausen
2. Dezember 2021 | 2 Minuten Lesezeit