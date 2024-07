Neuer Wanderführer zu archälogieschen Stätten im Sauerland

Ein neuer Wanderführer der Altertumskommission für Westfalen beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) präsentiert 14 ausgewählte Rundwandertouren zu archäologischen Höhepunkten im Sauerland und den angrenzenden Regionen. Die Touren sind zwischen neun und 22 Kilometer lang und richten sich sowohl an Wandererfahrene als auch an Einsteiger.



Im dritten Band der Reihe „Rundwanderwege zur Archäologie“ führt die Archäologin Ulrike Steinkrüger Wander- und Kulturinteressierte zu zahlreichen archäologischen Relikten inmitten der Natur im Sauer- und Siegerland anderen Regionen im südlichen Westfalen. Die Autorin erläutert Ausgrabungsergebnisse, archäologische Methoden und geschichtliche Zusammenhänge. Aber auch lokale Sagen und besondere archäologische Fundstücke kommen nicht zu kurz.

Quelle: Foto: LWL/Ulrike Steinkrüger Die Rekonstruktion der eisenzeitlichen Mauer an den Bruchhauser Steinen (Hochsauerlandkreis). Foto: LWL/Ulrike Steinkrüger





„Viele Menschen kommen täglich an Bodendenkmälern vorbei, ohne das zu wissen. Ich möchte helfen, das sie diese Strukturen als Zeugnisse unserer Vergangenheit erkennen und wertschätzen“, so Steinkrüger. Als wissenschaftliche Referentin der Altertumskommission für Westfalen sowie als Präsidiumsmitglied und Fachwartin für Kultur im Landeswanderverband NRW verbindet siedie Bereiche Archäologie und Wandern.



Spektakuläre und bekannte archäologische Fundstätten wie die Balver Höhle im Märkischen Kreis, die Hohensyburg bei Dortmund oder die Bruchhauser Steine bei Olsberg im Hochsauerlandkreis sind ebenso Ziele der Touren wie weniger bekannte Bodendenkmäler, die ohne ein wenig „Lesehilfe“ im Gelände kaum wahrgenommen werden. Dazu gehören Hohlwege bei Attendorn im Kreis Olpe, eine Wallburg auf dem Kindelsberg bei Hilchenbach-Müsen im Kreis Siegen-Wittgenstein oder Relikte der Eisenerzgewinnung bei Warstein im Kreis Soest.



Der illustrierte Wanderführer macht den Alltag der Menschen von der Steinzeit über die Eisenzeit und das Mittelalter bis in die jüngste Vergangenheit anschaulich und greifbar. So zeugen Bergbauspuren und uralte Werkplätze von der Herstellung von Jagdwaffen und von der harten Arbeit früherer Menschen. Burgen erzählen vom Wohnen und Herrschen, Spielsteine von der Freizeitgestaltung, abgeschliffene Zähne vom Essen und Gräber von den Bestattungssitten.



Alle ausgearbeiteten Routen sind auf den ÖPNV ausgelegt, bieten Einkehrmöglichkeiten und folgen nach Möglichkeit ausgewiesenen Wanderwegen. Als besonderer Service bietet die Altertumskommission für Westfalen auf Ihrer Internetseite (https://www.altertumskommission.lwl.org/de/archaologisches-wandern/in-sudwestfalen/) die GPX-Tracks der 14 Touren kostenlos zum Download an.



„Der Wanderführer hilft dabei, den Blick zu schärfen und erklärt sichtbare Schätze unserer Vergangenheit für Fachleute ebenso wie für Laien. Die vertiefte Kenntnis der hiesigen archäologischen Besonderheiten soll zudem zu ihrer Erhaltung für nachfolgende Generationen beitragen. Aus diesem Grund haben wir das Buchprojekt gerne unterstützt“, sind sich die Vorsitzende der Altertumskommission für Westfalen, Dr. Aurelia Dickers, und der Leiter der Außenstelle Olpe der LWL-Archäologie für Westfalen, Prof. Michael Baales, einig.

Quelle: Adrey-Verlag



Ulrike Steinkrüger

Rundwanderwege zur Archäologie in Südwestfalen

Münster 2024,Ardey Verlag,ISBN 978-3-87023-483-6

192 Seiten, 15 Karten, Preis 15 Euro