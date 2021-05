Neuer Stern für Felix Weber

Mit Felix Weber steht im Hotel Deimann ein außergewöhnlicher Koch am Herd. Den Feinschmeckern und Freunden des Restaurants Hofstube ist das schon lange bewusst. Jetzt bescheinigt erneut ein weiterer Michelin Stern das Talent des beliebten Kochs und erhellt einmal mehr den Himmel über Schmallenberg-Winkhausen.

Zum 5. mal Michelin-Stern für Felix Weber

Felix Weber und das Team vom Hotel Deimann haben viel Energie und Fleiß in den Aufbau des 2016 eröffneten Restaurants gesteckt „Diese fünfte Auszeichnung ehrt uns über alle Maßen und ist eine großartige Belohnung für die Leidenschaft, mit der wir täglich ans Werk gehen“, freut sich der 32-jährige. Mit der Hofstube hat man im Hotel Deimann etwas Besonderes geschaffen, um Gästen eine kulinarische Ergänzung zu bieten. Gerade einmal 25 Personen finden Platz in dem modern-lässig gestalteten Restaurant, das trotzdem sehr gemütlich ist. Mittelpunkt ist der Küchenblock, an dem Felix Weber vor den Augen der Gäste kocht und dabei immer ein offenes Ohr für sie hat. „Wir bieten Speisen der gehobenen Kulinarik an, aber in entspannter Atmosphäre“, beschreibt er das Casual Fine Dining-Konzept. „Unsere Gäste sollen sich ein bisschen wie zuhause fühlen, locker kommunizieren und ohne Konventionen das Essen genießen.

In absehbarer Zukunft wird Felix Weber mit seiner Crew im Hotel Deimann einige Etagen höher ziehen und weiter versuchen, in einer dann funkelnagelneuen und mit allermodernsten Küchenuntensilien ausgestatteten Küche, die Spitzenposition im Sauerland weiter zu verteidigen und Spitzengastronomie mit „Sterne-Auszeichnung“ anzubieten.