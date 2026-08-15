Neuer Quellenweg lädt zum Wandern durch Obersorpe ein

Die Riesenbank ist jedoch nur eines von mehreren Projekten, mit denen das Sorpetal sein touristisches Angebot in den vergangenen Jahren erweitert hat. Im idyllischen Ort Obersorpe entsteht mit dem Quellenweg ab diesem Sommer ein weiteres attraktives Wanderangebot.

Der neu angelegte Rundweg führt durch das obere Sorpetal vorbei an Quellen, Bächen, Fachwerkdörfern und künstlerischen Überraschungen. Teilweise verläuft die Strecke auf dem Panorama-Rundweg Sauerländer Höhenflug sowie dem Sorpetal-Rundweg. „Wir haben hier ein aktives Vereinsleben, und alle Ortschaften ziehen an einem Strang. So ist letztlich auch die Idee für den neuen Quellenweg entstanden“, erklärt Reiner Krähling, Ortsvorsteher von Obersorpe und erster Vorsitzender des Verkehrsvereins Sorpetal-Rehsiepen.

Im Jahr 2025 bewarb sich der Verein erfolgreich für das EU-Förderprogramm LEADER der Region „4 Mitten im Sauerland“. Mit den Fördermitteln konnten entlang des Weges mehrere Kleinprojekte umgesetzt werden – darunter auch die bereits beschriebene XXL-Bank sowie überdimensionale Landschafts-Bilderrahmen, die als attraktive Fotospots dienen.

Der 14,6 Kilometer lange Quellenweg ist als Rundtour angelegt und umfasst rund 290 Höhenmeter. Die Gehzeit beträgt etwa vier Stunden. Startpunkt ist die Ortsmitte von Obersorpe. Unterwegs passiert die Route unter anderem die Kunstschmiede Dünnebacke, die SGV-Hütte Obersorpe sowie das Alte Forsthaus in Rehsiepen. Ein besonderes Highlight ist eine Rastbank mit integriertem Erdkühlschrank.

Die offizielle Eröffnung des Obersorper Quellenwegs ist für Sommer 2026 vorgesehen. Bereits jetzt ist die Strecke begehbar und lädt dazu ein, das Sorpetal mit seinen Dörfern, Quellen und Aussichtspunkten auf abwechslungsreichen Wegen zu entdecken.