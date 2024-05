Neuer Partner im Sauerland: Buchhandlung „WortReich“ kommt ins Thalia Partnermodell

Hagen / Meschede, 17.05.2024. Katrin Föster, Inhaberin der „WortReich“-Buchhandlungen in Meschede, Schmallenberg und Winterberg, hat sich dem Partnermodell des Hagener Buchhandelsunternehmens Thalia angeschlossen. Die Anbindung des Standorts Meschede erfolgte am 15. Mai, die Buchhandlungen in Schmallenberg und Winterberg folgen im Juni. Durch die Partnerschaft profitiert Katrin Föster von der Logistik, IT, den Sortimenten und digitalen Services des Marktführers, bleibt dabei als Inhaberin aber weiterhin eigenständig. Auch auf das vierköpfige Buchhandlungsteam hat die Veränderung keinerlei Auswirkungen.

„Die Entscheidung für das Thalia Partnermodell ist eine Möglichkeit, gemeinsame Synergien in einer Partnerschaft auf Augenhöhe zu finden, von der beide Seiten profitieren“, erklärt Föster. Einen großen Vorteil sehe sie darin, auch weiterhin unabhängig das Sortiment in ihren Buchhandlungen zu gestalten, um die buchhändlerische Kompetenz vor Ort herauszustellen.

Durch die Anbindung an das Thalia Partnermodell können Kundinnen und Kunden der Buchhandlungen „WortReich“ in Meschede ab sofort innovative digitale Services wie das kontaktlose Bezahlen über die App-Funktion „Scan & Go“ nutzen oder ihre Bücher spielerisch einfach online bestellen und in die Buchhandlung oder an eine Wunschadresse liefern lassen. Zusätzlich wird das Sortiment von Katrin Föster um eine Auswahl an Non-Book-Artikeln und Spielwaren erweitert. „Ganzheitlich gesehen stellt die Zusammenarbeit auch eine Standortsicherung dar und somit auch ein Bekenntnis zu einer lebendigen Innenstadt in Meschede”, so Katrin Föster.

Diesen Vorteil sieht auch Lisa Stollwerk, als Betriebsberaterin bei Thalia verantwortlich für das Partnermodell: „Wir bieten dem unabhängigen, inhabergeführten Buchhandel mit unserem Partnermodell das Beste aus zwei Welten.“ So können die Buchhändlerinnen und Buchhändler von der Infrastruktur, Expertise und den Serviceleistungen des Marktführers profitieren, dabei aber eigenständig agieren und die Partnerschaft selbst gestalten, denn: „Der Buchhandel soll auch in Zukunft stark und wettbewerbsfähig sein.“ Seite 2 von 2

Über Thalia:

Thalia ist marktführender Omni-Channel-Buchhändler in der DACH-Region mit rund 6.500 Mitarbeitenden. In einem Netzwerk aus rund 380 Buchhandlungen in Deutschland und Österreich, Onlineshops und eigener App können Kundinnen und Kunden rund um die Uhr einkaufen. In der Schweiz hält Thalia die Hälfte der Anteile an den mehr als 50 Buchhandlungen der Orell Füssli Thalia AG.

Im inhabergeführten Buchhandel setzt Thalia auf nachhaltige Partnerschaften und stellt dort im Rahmen von Kooperationen seine langjährige Fachexpertise und digitales Know-how zur Verfügung. Das Portfolio des Unternehmens ergänzen das Berliner Produktstudio für digitale Lösungen im Handel Thalia Digital Retail Solutions, der Fachinformationsspezialist Lehmanns Media sowie Thalia Retail Concepts (TRC). Mit ca. 3.000 ständigen Verkaufsstellen sowie weiteren 4.000 Aktionsflächen im LEH und in Drogeriemärkten schafft TRC im Systemhandel neue Kontaktpunkte mit der Marke. Die rund 30 exklusiven Eigenmarken des Buchhändlers ergänzen die Buchsortimente um exklusive Geschenk- und Trendkollektionen. Der tolino-Allianz, die Thalia 2013 mitbegründet hat, sind bis heute rund 2.000 Buchhandlungen angeschlossen.

Der Omni-Channel-Buchhändler setzt auf Digitalisierung und auf Begegnungen vor Ort. Deshalb sind Thalia sowie Thalia Mayersche Buchhandlungen Erlebnisorte und Treffpunkte für Jung und Alt. Mit ihren Angeboten beleben sie die Einkaufsstraßen in den Innenstädten. Das Unternehmen engagiert sich zudem auf vielfältige Weise für gesellschaftliche Werte wie Bildung und Nachhaltigkeit. Besonders am Herzen liegt Thalia dabei die (Lese-)Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erwirtschaftete Thalia − inkl. aller Partnerunternehmen – einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro.