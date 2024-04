Neuer Kooperationspartner für „Die Sterne im Sauerland“

4-Sterne-Landhotel Voss aus Saalhausen

Die Kooperation „Die Sterne im Sauerland“, ein Zusammenschluss von 4- und 5-Sterne-Hotels, hat Zuwachs bekommen: Das Landhotel Voss aus Saalhausen ist seit dem 1. Februar 2024 als neuntes Mitglied dazugekommen. Bereits 2018 haben sich fünf familiengeführte Hotels im Sauerland zusammengeschlossen, um gemeinsam Themen zu bearbeiten und voneinander zu profitieren. Seitdem ist die Kooperation gewachsen und hat sich in der Region etabliert. Stefan Wiese-Gerlach, Gastgeber im Jagdhaus Wiese und Sprecher der Kooperation: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andreas Voss und seinem Team. Sie werden neue Blickwinkel auf bereits laufende Maßnahmen einbringen und Impulse für zukünftige Aktionen geben. So bleiben wir immer in Bewegung. Außerdem haben wir durch den Standort Saalhausen ein zweites Mitglied im Kreis Olpe und somit räumlich eine noch engere Anbindung an Christof Platte mit seinem Hotel in Niederhelden.“

Erfahrungsaustausch und Netzwerken

„Mich spricht dieser Zusammenschluss an, weil die Ziele anders gelagert sind. Gästemarketing findet natürlich auch statt, aber der Fokus liegt auf Erfahrungsaustausch, Netzwerken, beispielsweise mit Politik und Verbänden, sowie Mitarbeiter- und Ausbildungsthemen. Hier kann ich auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen und von einem Bündel an Maßnahmen profitieren“, sagt Andreas Voss, Inhaber des neuen Sterne-Mitglieds, über seine Gründe für den Anschluss an diese Gruppe renommierter Hotels.

Gemeinsam stark

Neben den genannten Fokusthemen steht die Stärkung des Sauerlandes als hochwertige, nachhaltige Tourismusregion im Zentrum der Arbeit. Eines der Prinzipien der Hotelkooperation ist es, die Individualität jedes einzelnen Hauses zu bewahren. Gemeinsam werden Themen bearbeitet, die alle betreffen, Herausforderungen angegangen und neue Ideen entwickelt.