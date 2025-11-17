Neuer EU-Marktführer aus dem Sauerland: Schulte Home GmbH & Co. KG ausgezeichnet

Große Freude in Sundern: Die Schulte Home GmbH & Co. KG wurde heute für ihre Produktlinien DIY-Duschsysteme und DIY-Duschplätze als EU-Marktführer ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe der Urkunde erfolgte durch IHK-Hauptgeschäftsführer Jörg Nolte und Geschäftsbereichsleiter Thomas Freye im Ausstellungsraum des Unternehmens in Sundern-Hachen

Mit sichtbarem Stolz nahm Hermann-Josef Schulte, geschäftsführender Gesellschafter des über 100 Jahre alten Traditionsunternehmens, die Auszeichnung entgegen. Die Ehrung reiht Schulte Home in die Gruppe der mehr als 170 Weltmarktführer aus dem Sauerland, beziehungsweise den Kammerbezirken Arnsberg, Hagen und Siegen ein. Ein starkes Zeichen für die Innovationskraft und Qualität der heimischen Industrie.

In einem Videostatement erläutert Hermann-Josef Schulte, was das Unternehmen Schulte Home besonders auszeichnet – von der Leidenschaft für hochwertige Duschlösungen bis zum Anspruch, Heimwerkerinnen und Heimwerkern in ganz Europa praktische und stilvolle Produkte „Made in Sundern“ zu bieten.

Mehr zu den Weltmarktführern aus den Kammerbezirken Arnsberg, Hagen und Siegen unter www.weltmarktfuehrer-sw.de.