Neuer Altar für St. Clemens in Drolshagen

Das neue Altarbild in der Kirche St. Clemens in Drolshagen hat schon vor der Aufstellung am Pfingstmontag mediale Beachtung weit über Drolshagen und das Sauerland hinaus bekommen. Für die interessierten Christen und alle anderen Menschen, bietet die Kirchengemeinde die Möglichkeit, sich selbst mit dem Altarbild des Esloher Künstlers Thomas Jessen persönlich auseinander zu setzten. Sicherlich muss man sich mit diesem Bild beschäftigen, wenn man einen Zugang dazu finden will. Deshalb lädt die Kirchengemeinde an drei Mittwochabenden um 19:00 Uhr zu einem geistlichen Abendimpuls ein:

Mittwoch, 26. Mai

19:00 Uhr „Durchschaute Wirklichkeit“

Geistlicher Abendimpuls mit Frau Dr. Monika Willer von der Kulturredaktion der Westfalenpost erschließt mit uns das neue Altarbild. Mittwoch, 02. Juni

19:00 Uhr „Der Künstler hat das Wort”

Abendimpuls mit Thomas Jessen, Eslohe Mittwoch, 09. Juni

19:00 Uhr „Nun glaub ich fest und zweifel nicht, ob Höll und Welt auch widerspricht?”

Vom Lob des Zweifels und vom Glauben des ungläubigen Thomas, Abendimpuls mit Hartwig Trinn, Diplom-Theologe

Kirchengemeinde St. Clemens Drolshagen

Um (telefonische oder online) Anmeldung zu den jeweiligen Abendimpulsen wird gebeten.