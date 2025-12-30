Neue Wege zur Bewegung

Physiotherapiepraxis im WohnGut Saalhausen eröffnet im Januar

Im WohnGut Saalhausen wird das Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner kontinuierlich weiterentwickelt, mit dem Ziel, Lebensqualität und Selbstständigkeit zu fördern. Ab Januar 2026 erweitert eine eigene Physiotherapiepraxis die Gesundheitsversorgung vor Ort. Sie ergänzt das bestehende Programm und steht gleichzeitig auch externen Patientinnen und Patienten offen. Das WohnGut Saalhausen richtet sich an Seniorinnen und Senioren, die ihre Wohnsituation im Alter bewusst gestalten wollen. Herzstück des Konzepts sind drei Wohnformen, die unterschiedliche Bedürfnisse abdecken.

„Wir hinterfragen unser Angebot regelmäßig, um das Leben in unserem Haus noch angenehmer zu gestalten“, sagt WohnGut-Direktor Jan Bialuschewski. Bereits jetzt gehören ein Ergotherapeut und eine Podologin zum festen Team. „Da war es naheliegend, auch Physiotherapie anzubieten.“ Mit Celina Freischlader konnte das WohnGut eine engagierte Fachkraft gewinnen. „Das war ein großes Glück, denn Physiotherapeutinnen sind derzeit schwer zu finden.“

Die Praxis wird bald offiziell von den Krankenkassen anerkannt und steht dann allen offen. „Es ist uns wichtig, dass unsere Leistungen nicht ausschließlich für die Bewohnerinnen und Bewohner des WohnGuts zugänglich sind“, betont Bialuschewski. Bei der Einrichtung wird Wert auf eine angenehme Atmosphäre gelegt: „Es gibt keine Stahlliegen wie im Krankenhaus, sondern eine Umgebung, in der man sich wohlfühlt.“ Die Physiotherapie fügt sich in das übergeordnete Ziel ein, ein umfassendes, wohnortnahes Versorgungskonzept zu schaffen.

Bewegung als Lebensqualität

Die Physiotherapeutin Celina Freischlader stammt aus Wingeshausen, ist 25 Jahre alt und startet im Januar in Saalhausen. „Ich habe meine Ausbildung in Bestwig abgeschlossen und seit 2022 in einer Praxis gearbeitet“, erzählt sie. „Hier kann ich kreativ arbeiten und die Physiotherapie vielseitiger gestalten – nicht nur am Behandlungsplatz, sondern vor allem in der Begleitung der Menschen im Alltag.“

Das Angebot umfasst Krankengymnastik, manuelle Lymphdrainage, Massagen, Reha-Sport, Wärme- und Kältetherapie sowie verschiedene Präventionsmaßnahmen. Auch Krankengymnastik an Geräten wird möglich sein. „Ich bilde mich zusätzlich in neurologischer Behandlung und manueller Therapie fort“, sagt Freischlader. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Erhalt von Mobilität und Selbstständigkeit, besonders im Alter. „Viele ältere Menschen sind noch sehr fit. Das möchte ich erhalten, damit sie möglichst lange eigenständig ihren Alltag meistern können.“ Bewegung steht dabei im Mittelpunkt: „Massagen sind wichtig, aber der Fokus liegt auf Aktivität. Ich möchte, dass Menschen jeden Alters beweglich bleiben.“

Auch die persönliche Ebene ist ihr wichtig: „Ich begleite Menschen oft über längere Zeit und erlebe dabei Höhen und Tiefen. Das schafft Nähe und Vertrauen. Es geht darum, dass die Übungen auch im Alltag angewendet werden können.“

Ein Gewinn für Haus und Region

Mit der neuen Physiotherapiepraxis erweitert das WohnGut Saalhausen sein Gesundheitsangebot entscheidend. Bewohnerinnen, Bewohner und Menschen aus der Umgebung profitieren künftig von kurzen Wegen und einem breiten therapeutischen Spektrum. „Ich bin gespannt, was mich hier erwartet“, sagt Celina Freischlader. „Und ich freue mich auf alles, was kommt.“