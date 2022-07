Neue Wanderkarten für 2000 Kilometer Wanderwege

Das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe sind ohne Zweifel ein Paradies für gemütliche Spaziergänger und forsche Wanderer. Jetzt gibt es zu besseren Orientierung in der Region neue Wanderkarten im Maßstab 1:25.000. Neben den Fernwanderwegen Rothaarsteig und Höhenflug sind auch Themenwege, wie die Golddorf-Routen und der WaldSkulpturenWeg, gut erkennbar eingezeichnet. Neugierige Zeitgenossen finden auf der Karte auch die neuen Themenwanderwege, die im Rahmen der aktuellen Wanderinitiative entstanden sind. Markierte Ausflugsziele, Parkplätze und Bushaltestellen erleichtern die individuelle Wanderplanung zusätzlich.

Die Arbeiten und Änderungen an den neuen Karten wurden durch die ehrenamtliche Begleitung der SGV-Abteilungen und der Verkehrsvereine im Schmallenberger Sauerland und der Ferienregion Eslohe unterstützt. „Angesichts des Umfangs von rund 2.000 Kilometer markierter Wanderwege ist die Unterstützung der Wanderfachleute vor Ort sehr wertvoll. Sie kennen viele Bereiche sprichwörtlich wie ihre Westentasche und haben uns in der Korrekturphase wichtige Hinweise gegeben“, erklärt die Geschäftsführerin der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, Katja Lutter, dankbar.

Die Karten können mit der Schmallenberger Sauerland Card, die Gäste in ihren Unterkünften erhalten, für jeweils 5,90 € gekauft werden. Ohne die Gäste-Card kosten die Wanderkarten jeweils 6,90 €. Erhältlich sind diese in der Tourist-Information in Schmallenberg, in Bad Fredeburg und in Eslohe. Gastgeber, Verkehrsvereine und Buchhandlungen erhalten die Wanderkarte zum Wiederverkäuferpreis und können sich dafür in der Tourist-Information Schmallenberg per Mail an info@schmallenberger-sauerland.de oder telefonisch unter 02972 97400 melden.

In den Tourist-Informationen gibt es zudem eine Vielfalt an kostenlosem Wandermaterial, wie etwa die neue Wanderbroschüre der Region. Diese bietet als Ergänzung zu der Karte alle Touren-Highlights der Region inklusive QR-Codes, die zu den digitalen Streckendaten führen.