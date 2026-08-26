Neue VHS-Leiterin und frisch gedrucktes Programm für Herbst 2026

„Die VHS ist ein Ort, an dem Menschen unabhängig von Alter und Lebensweg Neues lernen und sich weiterentwickeln möchten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team Bewährtes fortzuführen und zugleich neue Impulse für die Zukunft der VHS zu setzen“, sagt Susi Frank, neue Leiterin der Volkshochschule Hochsauerlandkreis (VHS HSK).

Als neue Leiterin möchte sie die VHS des Hochsauerlandkreises sichtbarer machen – sowohl in den Stadtteilen als auch im Internet. Darüber hinaus soll weiterhin ein modernes Kursangebot nah an den Fragen und Themen der Gegenwart konzipiert werden.

Neues Herbst-Programm – Kurse ab sofort buchbar

Das neue Bildungsangebot startet nach den Sommerferien und umfasst mehr als 280 Kurse und Veranstaltungen. Das Programmheft liegt ab sofort an den bekannten Auslagestellen kostenlos aus. Auch online unter www.vhs-hsk.de finden Interessierte das neue Angebot für Herbst 2026.

„Im Bereich „Fit mit vhs!“ gibt es einige neue Kurse zum Thema Achtsamkeit, Yoga und Stressbewältigung. Für Jugendliche ab 12 Jahren bietet die VHS „Wir nähen einen Hoddie oder einen Rock bzw. Hose“ neu an. Stricken ist wieder im Trend – daher durfte der Strickkurs für Anfänger im aktuellen Programm nicht fehlen. Der neue Kurs „Deutsch für Mediziner“ richtet sich an medizinisches Fachpersonal, dass die eigenen Deutschkenntnisse gezielt für den Berufsalltag im Gesundheitswesen erweitern möchte“, kündigt Susi Frank an.



„Auch Alltagsthemen wie Wärmepumpen, Fotovoltaikanlagen oder Smartphone und Tablett Nutzung haben wir wieder im Programm“, ergänzt Frank.



Weitere Angebote finden Interessierte unter www.vhs-hsk.de.